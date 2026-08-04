Turgutlu\'da yumurta tesisinde yangın: Kuluçka bölümü boştu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir yumurta üretim tesisinin kuluçka bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Akköy Mahallesi'nde bulunan bir yumurta üretim tesisinin kuluçka bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası tesisten dumanların yükseldiğini fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıktığı kuluçka bölümünün olay sırasında boş olduğu öğrenilirken, herhangi bir hayvanın da olayda yara almadığı öğrenildi. Tesiste soğutma çalışmalarının sürdürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.