Turgutlu'da Zabıta ve Emniyet Ekiplerinden Yoğun Denetim

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin düzenini sağlamak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kaldırım ve yol işgalleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, son dönemde özellikle kaldırım ve yol işgalleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik sıkı kontroller gerçekleştirdi. Zabıta ve Emniyet ekipleri, kaldırım ve yol işgali yapan işletmelere yönelik uyarılarda bulundu ve gerekli yaptırımlar uygulandı. Kanun, mevzuat ve usule uygun şekilde çalışmayan seyyar satıcılar da denetim kapsamında yer aldı ve müdahalelerde bulunuldu. Ayrıca, halkın duygusal yönlerini istismar eden dilencilere yönelik denetimler de yapıldı. Kentin refahını ve esenliğini korumak adına denetimler devam edecek.

Belediye Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetim ve kontrollerimize devam ediyoruz. Belirlediğimiz program dahilinde hafta boyunca dilencilere, seyyar satıcılara, kaldırım ve yol işgallerine yönelik kontrollerimizi yaptık, gerekli işlemleri ve yaptırımları uyguladık. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.