Turgutlu\'daki silahlı olay sonrası Bakan Tekin programlarını iptal edip Manisa\'ya gitti

Turgutlu'daki silahlı olay sonrası Bakan Tekin programlarını iptal edip Manisa'ya gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa Turgutlu'da bir okulun yakınında silahla ateş açılması sonrası Trabzon ve Gümüşhane programlarını iptal etti. Tekin, gelişmeleri yerinde takip etmek üzere Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Manisa'ya hareket etti.
BAKAN TEKİN, PROGRAMLARINI İPTAL EDİP MANİSA'YA HAREKET ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında silahla etrafa ateş açılması olayının ardından Trabzon ve Gümüşhane programlarını iptal etti. Bakan Tekin, Manisa'daki gelişmeleri yerinde takip etmek üzere Trabzon Havalimanı'ndan ayrılarak hazırlanan özel uçakla Manisa'ya hareket etti.
Kaynak: DHA
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