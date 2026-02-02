Turgutlu Kent Lokantası'nda Kandil Dayanışması

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hizmete açılan Turgutlu Kent Lokantası'nda kandil dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz yemek ikram edildi. Vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, " Berat Kandili'nin bereketinin sofralarımıza, gönüllerimize ve şehrimize yayılmasını diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi iş birliğiyle 19 Eylül'de hizmete açılan Kent Lokantası, Berat Kandili'nde dayanışma örneğine sahne oldu. Kandil dolayısıyla Kent Lokantası'na gelen vatandaşlara ücretsiz yemek ikram edildi.

Vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan ve kandillerine kutlayan Akın, "Berat Kandili dolayısıyla Belediyemiz ve Manisa Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle Kent Lokantamızda yemekleri hemşehrilerimize ikram ettik. Bu mübarek günde biz de hemşehrilerimizle aynı sofrada buluştuk, yemeğimizi birlikte paylaştık. Berat Kandili'nin bereketinin sofralarımıza, gönüllerimize ve şehrimize yayılmasını diliyorum" diye konuştu.

"Askıda Yemek" uygulaması ile dayanışma sürüyor

Açıldığı günden bu yana uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli yemek hizmeti sunarak dar gelirli vatandaşa ulaşan Kent Lokantası'nda "Askıda Yemek" uygulaması da devam ediyor. Bir öğün yemeğin 50 TL olduğu Kent Lokantası'nda uygulamaya destek olmak isteyenler, Turgutlu Belediyesi Irlamaz Sosyal Tesisleri kafeterya işletmesinin TR35 0003 2000 0000 0102 6411 99 numaralı hesabı üzerinden bağışta bulunabiliyor.