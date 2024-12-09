Turgutlu Kent Müzesi Öğrencilerin İlgi Odağı - Son Dakika
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Turgutlu Kent Müzesi Öğrencilerin İlgi Odağı

Turgutlu Belediyesi’nin kültürel duraklarından biri olan Turgutlu Kent Müzesi, öğrencilere Turgutlu'nun tarih ve kültürü hakkında bilgi edinme fırsatı sunuyor. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, genç ziyaretçilerin müzeye ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

09.12.2024 14:33  Güncelleme: 15:36
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi'nin kültürel duraklarından birisi olan Turgutlu Kent Müzesi, kentin tarihinin öğrenildiği merkez olma işlevini sürdürüyor. Öğrencilerin yoğun olarak ziyaret ettiği müze, Turgutlu'nun tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olma olanağı sağlıyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi, her gün çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Öğrenci gruplarının da yoğun olarak ziyaret ettiği müze, genç yaştaki vatandaşların yaşadıkları kent hakkında bilgi sahibi olmalarına olanak sağlıyor.

"Genç ziyaretçilerimizin, öğrencilerimizin müzeye gelmeleri bizleri ayrıca mutlu ediyor"

Kent Müzesi'nin çok önemli bir işleve sahip olduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Müzemiz envanterinin ve içeriğinde yer verilen konuların yanında ziyaretçileriyle daha da zenginleşiyor. Özellikler genç ziyaretçilerimizin, öğrencilerimizin müzeye gelmeleri bizleri ayrıca mutlu ediyor. Onların Turgutlu'ya dair bilgi sahibi olmaları, yaşadıkları yeri tanımaları çok değerli. Bu anlamda öğrencilerimizin müzemizi ziyaret etmelerine vesile olan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Kent Müzesi Öğrencilerin İlgi Odağı - Son Dakika

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