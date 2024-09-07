Turgutlu\'nun Kurtuluşu Kutlandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenkler sunuldu.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkan vekili Bilge Cebe, tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Etkinlikte halk oyunları gösterisinin yanı sıra "Küllerinden Doğan Kasaba" adlı oratoryo gösterisi sunuldu.

Törene, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Garnizon Komutan vekili Binbaşı Volkan Eryol, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karacalı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.