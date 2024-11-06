Tokat'ın Turhal içesinde silahla bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
İlçedeki Milli Egemenlik Parkı'nda yer alan çay ocağında, 4 Kasım'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Fatih Ersoy'un arbede sırasında vurularak öldürülmesine ilişkin teslim olan A.K'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Turhal'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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