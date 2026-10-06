Turhal Şeker Fabrikası'nda gazdan etkilenen 10 işçiyi Sivas Valisi ziyaret etti - Son Dakika
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Turhal Şeker Fabrikası'nda gazdan etkilenen 10 işçiyi Sivas Valisi ziyaret etti

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Turhal Şeker Fabrikası\'nda gazdan etkilenen 10 işçiyi Sivas Valisi ziyaret etti
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Turhal Şeker Fabrikası'nda karbonmonoksit gazından etkilenen 49 kişiden 10'unun tedavisi Sivas'ta sürüyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi gören işçileri ziyaret ederek sağlık durumlarının iyi olduğunu, yarın taburcu edilmelerinin planlandığını söyledi.

Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 49 kişiden 10'unun tedavisi Sivas'ta devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Turhal Şeker Fabrikası'nda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle kentte tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Sivas Numune Hastanesi'nde tedavileri devam eden işçilerin sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu ve hastane yetkililerinden bilgi alan Şimşek, hastalarla bir süre görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan işçilerin yakından takip edildiğini vurgulayan Şimşek, işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Vali Şimşek, tedavileri süren işçilerin yarın taburcu edilmelerinin planlandığını belirtti.

Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında dün karbonmonoksit gazından etkilenen 49 kişi hastanelere kaldırılmış, tedavisi tamamlanan 33 kişi taburcu edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Turhal Şeker Fabrikası'nda gazdan etkilenen 10 işçiyi Sivas Valisi ziyaret etti - Son Dakika
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