Turistik Doğu Ekspresi\'nde snowboardcu trenin üzerinden atladı

Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars'ın Sarıkamış ilçesinden geçişi sırasında sporcu Süleyman Atlı, snowboard ile trenin üzerinden atladı.
TCDD Taşımacılık AŞ'nin son yıllarda yoğun ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi, yolcularını, güzel manzaraların bulunduğu güzergahta 25 saatlik yolculuğa çıkarıyor.
Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre katettikten sonra, son durağı Kars'a ulaşıyor.
Dünyanın en iyi 4 tren rotasından biri olarak gösterilen güzergahıyla Turistik Doğu Ekspresi'ne dikkati çekmek isteyen snowboard sporcusu Süleyman Atlı, Sarıkamış'ta trenin üzerinden atladı.
Atlı'nın atlayışı, dronla görüntülendi.
"Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı"
Kars Valiliğinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:
"Kars'ta bir ilk, belki de dünyada... Dünyanın en güzel rotalarından olan, Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı. Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta Doğu Ekspresi'nin üzerinden snowboarduyla atlayarak ilklerin şehri Kars'ta bir ilke imza attı. Muhteşem gösteriyi gerçekleştiren Süleyman Atlı, bu organizasyonun gerçekleştirilmesini sağlayan Kars Valisi Ziya Polat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını tebrik ediyoruz."
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