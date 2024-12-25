Turistik Doğu Ekspresi Sezonu Açtı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara- Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, Kars yönünden sezonun ilk seferine uğurlandı.

Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu 29 Mayıs 2019'da hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi ilgi görüyor.

Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor.

Bu sezon Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 23 Aralık 2024- 28 Şubat 2025, Kars'tan 25 Aralık 2024-2 Mart 2025 tarihleri arasında hizmet verecek. Ekspres, Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. 1300 kilometrelik Ankara-Kars ve Kars-Ankara parkuru yaklaşık 30 saatte tamamlanıyor.

Kars Tren Garı'ndan yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 21.05'de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

"Her gezgine bu rotayı tavsiye ediyorum"

Muğla'dan Kars'a gelen Ozan Baykara, AA muhabirine, çok güzel bir rotada yolculuk yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Uçakla Kars'a geldik, sezonun ilk treniyle Ankara'ya dönüyoruz. Yolculuk çok güzel geçiyor. Bu güzel şehirleri görüyoruz, özellikle serhat şehri Kars'ı gezmekten çok memnunuz. Her gezgine bu rotayı tavsiye ediyorum, gezginlerin destinasyonunda mutlaka Kars olmalıdır." diye konuştu.

İngiltere'den gelen Kırsty Kıng ise herkesin Kars'ı görmesi gerektiğini anlatarak, "Kars'a ilk defa geldik, bu gezi rotasını sosyal medyadan gördük, kesinlikle bu büyüleyici turu herkese tavsiye ederim, Kars'a gelin." dedi.

Yolculardan İzzet Karaağaç ise herkesin bu rotayı gezmesini tavsiye etti.