Turizm cenneti Sapanca'ya yakışmayan görüntü
- Otoban kenarındaki mahalle belediye çöplüğü değil, vatandaşların kaldığı yer
- Roman vatandaşların kaldığı o bölge, Sapanca'nın çöplüğü haline geldi
- Vatandaş Ahmet Memi:
- "Otobandan geçen İstanbullu tatil için buraya gelecek ama daha girmeden ilçenin pisliğini görüyor"
SAKARYA - Sakarya'nın doğa ile turizm cenneti olarak nitelendirilen Sapanca ilçesinin otoban kenarında bulunan Roman mahallesindeki pislik ve kötü koku vatandaşı bezdirdi. Sapanca Belediyesi'ne tepkili olan Ahmet Memi, "Otobandan geçen İstanbullu tatil için buraya gelecek ama daha girmeden ilçenin pisliğini görüyor" dedi.
Doğa ile turizm cenneti olan Sapanca ilçesinde Erenler Caddesi üzerinde ve otoban kenarındaki Roman vatandaşların bulunduğu mahalle bölge halkını bezdirdi. Adeta ilçenin çöplüğü konumuna gelen bölgedeki kötü koku ve pislikten bunalan vatandaşlar Sapanca Belediyesi'ne tepki gösterdi. Mahallenin 5 yıldan beri bu halde olduğunu belirten 67 yaşındaki Ahmet Memi, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk izlenimlerini kötü etkilediğini söyledi. Durumu Sapanca Belediyesi'ne defaten anlattığını belirten Memi, bölgeye zabıta ekiplerinin gelerek sadece siren çaldığını ve gittiğini anlattı.
"Manzara gözükmüyor, camlar açılmıyor, nefes alınmıyor"
Bölgedeki pislikten ve kokudan rahatsız olduğunu belirten 67 yaşındaki Ahmet Memi, "Ortalık gözükmüyor, manzara gözükmüyor, camlar açılmıyor, nefes alınmıyor. Kentsel dönüşüm diye bir şey uyguladılar aşağıdan aldılar, geldiler buraya yerleştirdiler. Her gün kavga, her gün sıkıntı var. Camlarımıza taş atıyorlar. Sapanca Belediyesi'nin uyguladığı bir tarife bu imara uygun olmayan binalar yaptırıyor. Her gün bir şey ekleniyor, her gün bir şey kullanılıyor. Bunların pisliği yola akıyor. Sapanca Belediyesi'ne durumu anlattığım zaman zabıta gönderip siren yaptırıyorlar caydırıcı olsun diye ama başka bir şey yok. Bu şekilde bir insan yaşar mı? Deden kalma mülklerimiz var hepsi sıfıra düştü. Arabayı dışarda bırakamıyoruz, bütün kapılarımız zincirli, kepenkli başka ne yapacağız. Otoban kenarında bir yer, hemen yukarıda üniversite var, il dışından gelen turistler var ve buradan yüzlerce araba geçiyor. Biri camını açarak geçmiyor. Otobandan geçen İstanbullu tatil için buraya gelecek ama daha girmeden ilçenin pisliğini görüyor. Bu kadarı görmezlikten gelinemez. Bunların mahalleye gelişi yaklaşık 5 sene oldu. 5 seneden beri bu sıkıntıyı çekiyoruz bu kadar senedir belediye bunu görmüyor mu?" dedi.
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