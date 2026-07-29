Turizm Esnafından Bagaj İlgisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turizm Esnafından Bagaj İlgisi

Turizm Esnafından Bagaj İlgisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aykut Kaya, turizm esnafının zorluklarını ve bagaj haklarının artırılması gerektiğini vurguladı.

(TBMM) - YENİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, turizm esnafının kur baskısı ve artan maliyetler nedeniyle zor bir sezon geçirdiğini belirterek, dış hat uçuşlarında turistlere tanınan bagaj kilogram hakkının artırılması ve fazla bagaj ücretlerinin düşürülmesi için ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu.

YENİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında turizm esnafının yaşadığı sorunlara ve uçuşlardaki bagaj kısıtlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sektörde yaşanan ekonomik zorluklara ve maliyet artışlarına dikkati çeken Kaya, "Bu sezon turizm esnafımız açısından kur baskısı, artan maliyetler ve buna bağlı olarak turistlerin daha az harcama yapması nedeniyle oldukça zorlu geçiyor. Esnafımız bu sene kirasını zor ödeyecek" dedi.

Uçuşlardaki bagaj kısıtlamalarının ve yüksek ücretlerin alışverişi olumsuz etkilediğini vurgulayan Kaya, "Bunun üstüne bir de turistlerin dönüş yolculuğındaki yetersiz bagaj kilogram hakkı ve fazla bagaj ücretlerinin yüksek olması nedeniyle birçok turist, almak istediği deri, tekstil ve hediyelik ürünlerden vazgeçiyor ya da alışverişini azaltıyor. Esnafımız için atılacak her adım can suyu olacaktır. Bu nedenle ilgili bakanlıklarımızı, tur operatörleri ve havayolu şirketlerine gerekli destekleri sağlayarak, turizm bölgelerinden yapılan dış hat uçuşlarında turistlere tanınan bagaj kilogram hakkının artırılması ve fazla bagaj ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi için çalışma yapmaya davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turizm Esnafından Bagaj İlgisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim

14:43
Hacı Sabancı’nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 15:19:42. #7.12#
SON DAKİKA: Turizm Esnafından Bagaj İlgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.