Turizm geliri üçüncü çeyrekte yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
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Turizm geliri üçüncü çeyrekte yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara ulaştı

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TÜİK'in açıkladığı temmuz-eylül verilerine göre turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5 artışla 25 milyar 526 milyon 218 bin dolara yükseldi. Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı ise aynı dönemde yüzde 1,6 azalarak 23 milyon 255 bin 7 kişiye geriledi.

Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon 218 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre turizm geliri, söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon 218 bin dolara yükseldi.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 25 milyar 294 milyon 255 bin dolar, transfer yolculardan sağlanan turizm geliri de 231 milyon 963 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 14'ü, ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Bu çeyrekte 17 milyar 114 milyon 298 bin dolarla kişisel harcama ve 8 milyar 179 milyon 957 bin dolarla paket tur harcaması yapıldı.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalarak 23 milyon 255 bin 7 kişi oldu. Bu ziyaretçilerin yüzde 13,6'sını 3 milyon 159 bin 7 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 107 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının 68 dolar olduğu görüldü.

Temmuz-eylül döneminde turizm geliri içinde paket tur harcamalarının payı yüzde 32,3, yeme içme harcamalarının payı yüzde 20,5, konaklama harcamalarının payı yüzde 12,5 olarak kayıtlara geçti. Sağlık harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6, konaklama harcamaları yüzde 19, ulaştırma (Türkiye içi) harcamaları yüzde 12,1 artış gösterdi.

Ziyaretçiler, Türkiye'ye yüzde 74,5 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 16,9 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada yüzde 3,7 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 63,9 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri yüzde 22,6 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,6 artarak 3 milyar 40 milyon 60 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 572 milyon 425 bin dolarını kişisel harcamalar, 467 milyon 635 bin dolarını paket tur harcamaları oluşturdu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaşların sayısı yıllık bazda yüzde 24,2 yükselerek 4 milyon 202 bin 160 kişiye ulaşırken, kişi başı ortalama harcama 723 dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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