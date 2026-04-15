Turizm Haftası'nda Sürdürülebilir Hedefler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sürdürülebilir, nitelikli ve dört mevsime yayılan turizm hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Turizm Haftası dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, kültürleri buluşturan, medeniyetlerin izlerini barındıran bu kadim topraklarda turizmin gücünü birlikte büyüttüklerini belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"15-22 Nisan Turizm Haftamız kutlu olsun. Türkiye, sahip olduğu eşsiz doğal, tarihi ve kültürel mirasıyla dünyanın en güçlü turizm destinasyonlarından biridir. Bizler, turizmi sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda kültürler arası etkileşimi güçlendiren stratejik bir alan olarak görüyoruz. Sürdürülebilir, nitelikli ve dört mevsime yayılan turizm hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle omuz omuza çalıştığımız sektörümüzün kıymetli temsilcilerinin ve her kademede ülkemiz turizmine emek veren tüm sektör paydaşlarımızın Turizm Haftası'nı kutluyorum."