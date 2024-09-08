Kaktüs Tutkusu: Bafra'da 600 Kaktüs Bahçesi - Son Dakika
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Kaktüs Tutkusu: Bafra'da 600 Kaktüs Bahçesi

Kaktüs Tutkusu: Bafra\'da 600 Kaktüs Bahçesi

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan turizmci Şükrü Şen, evinin çatısında dünyanın dört bir yanından getirttiği 600 kaktüsle bahçe oluşturdu. Şen, kaktüs koleksiyonunun değerinin 20 bin liradan 500 bin liraya kadar çıktığını belirtirken, kaktüsleri satmayı düşünmediğini ve koleksiyonunu büyütmeye devam edeceğini söyledi.

08.09.2024 12:34
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde turizmci Şükrü Şen (65), evinin çatısında dünyanın dört bir yanından getirttiği 600 kaktüsle bahçe kurdu. Şen, "Koleksiyonumdaki kaktüslerin piyasa değeri, 20 bin liradan 500 bin liraya kadar değişiyor. Ancak bu kaktüsleri satmayı düşünmüyorum" dedi.

Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi'nde oturan Şükrü Şen, ilk olarak Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde (KKTC) aldığı kaktüs dalları ile başlayan serüvenini, şimdi evinin çatısında sürdürüyor. Şen, 500'ü farklı türden yaklaşık 600 kaktüs ile çatı katında bahçe kurdu. Şükrü Şen, "Koleksiyonumda Peru, Mısır, Kaliforniya ve Güney Afrika gibi farklı bölgelerden getirilen kaktüsler yer alıyor. Kaktüslerin üzerinde, ziyaretçilerin bilgi sahibi olabilmesi için adlarının yazılı olduğu etiketler bulunuyor. Koleksiyonumdaki kaktüslerin piyasa değeri, 20 bin liradan 500 bin liraya kadar değişiyor. Ancak bu kaktüsleri satmayı düşünmüyorum. Aksine bu değerli bitkileri yetiştirmeye ve büyütmeye devam edeceğim" diye konuştu.

'25 GÜN SONRA SU VERMELİSİNİZ'

Kaktüs yetiştiriciliği konusunda bilgi veren Şükrü Şen, "Budadığınız kaktüsten çıkan dalları kesip, 10 gün kurumaya bırakmalısınız. Kuruduktan sonra kuru bir toprağa dikerek, 25 gün sonra su vermelisiniz. En önemli nokta, toprağın su geçirgen olmasıdır. Çiçek toprağı kullanmaktan kaçının, aksi takdirde kaktüsleriniz sağlığını kaybeder. Kaktüs yetiştiriciliğini sürdürmeyi ve koleksiyonumu daha da genişletmeyi planlıyorum. Hem kaktüslerin çeşidini artırmak hem de mevcut koleksiyonuma yeni modeller eklemek üzerine çalışmalar yapıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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