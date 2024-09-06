Filistin\'de Türk Aktivist Hedef Alındı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Filistin makamlarının ilettiği bilgilere göre, Ayşenur Ezgi Eygi'nin, keskin nişancı tarafından kasıtlı biçimde hedef alınmış olabileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Filistin makamlarının Kudüs Başkonsolosluğu'na aktarımlarına göre, Ayşenur Ezgi Eygi'nin keskin nişancı tarafından kasıtlı biçimde hedef alınmış olabileceğine işaret derek, Filistin makamlarının 2022 yılında gazeteci Şirin Abu Akile'nin de benzer şekilde öldürüldüğüne dikkati çektiğini belirtti. Bakanlık kaynakları,"Filistinli doktorlar da otopsi yapacak. Kullanılan merminin plastik değil, gerçek mermi olduğu kanaatindeler" ifadesini kullandı

26 yaşındaki Türk asıllı Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'daki Nablus'un güneyinde bulunan Beita kasabasında, İsrail'in bölgeye yerleşmesine karşı düzenlenen haftalık protestolara katıldığı sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.