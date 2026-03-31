Türk-Alman Dostluk Grubu Düsseldorf\'ta Toplandı

31.03.2026 00:22
TBMM heyeti, Düsseldorf'ta Türk sivil toplumuyla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözümler sundu.

TBMM Türkiye- Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın başkanlığını üstlendiği Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nda yer alan AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'tan oluşan heyet toplantıya katılanların sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı.

Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, 1961 yılında başlayan göç sürecinde ilk işçi olarak gelen birinci neslin var olma mücadelesini ve burada elde ettikleri başarıları anlattı.

Sırakaya, "Bu başarı her şeyden önce burada yaşayan, yurt dışında yaşayan Türk toplumuna ait. Ben bu anlamda yurt dışındaki Türk toplumunun bir ferdi olmaktan dolayı her zaman gururumu ifade ediyorum." dedi.

Türk-Alman Dostluk Grubu olarak değişik partilerden milletvekilleriyle beraber Türk toplumunun yurt dışındaki sorunlarını gündeme getireceklerini belirten Sırakaya, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk ve ilişkinin önemine vurgu yaparak, bu ilişkiyi parlamenter düzeyde daha aktif hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, 29 Mayıs 1993'te Solingen'de ırkçılar tarafından evleri kundaklanarak 5 aile ferdini yitiren Genç ailesinin üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

00:02
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası
İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Advertisement
