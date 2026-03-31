Türk-Alman Dostluk Grubu Düsseldorf\'ta Toplandı

TBMM Türkiye- Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın başkanlığını üstlendiği Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nda yer alan AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'tan oluşan heyet toplantıya katılanların sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı.

Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, 1961 yılında başlayan göç sürecinde ilk işçi olarak gelen birinci neslin var olma mücadelesini ve burada elde ettikleri başarıları anlattı.

Sırakaya, "Bu başarı her şeyden önce burada yaşayan, yurt dışında yaşayan Türk toplumuna ait. Ben bu anlamda yurt dışındaki Türk toplumunun bir ferdi olmaktan dolayı her zaman gururumu ifade ediyorum." dedi.

Türk-Alman Dostluk Grubu olarak değişik partilerden milletvekilleriyle beraber Türk toplumunun yurt dışındaki sorunlarını gündeme getireceklerini belirten Sırakaya, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk ve ilişkinin önemine vurgu yaparak, bu ilişkiyi parlamenter düzeyde daha aktif hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, 29 Mayıs 1993'te Solingen'de ırkçılar tarafından evleri kundaklanarak 5 aile ferdini yitiren Genç ailesinin üyeleri de katıldı.