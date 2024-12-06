Türk-Alman Tiyatro Festivali Berlin'de Açıldı

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Sekizinci Türk-Alman Tiyatro Festivali'nin açılış resepsiyonu, Berlin Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, burada yaptığı konuşmada, tiyatronun insanları birleştiren, çağlar ve kültürler arasında köprüler kuran, ortak hikayeleri sahneye taşıyan güzide bir sanat dalı olduğunu söyledi.

Berlin tarihinin ve bugününün dokusunda Türk insanının hikayelerinin de apayrı ve ayrılmaz bir yerinin olduğuna işaret eden Şanlı, "Bu bakımdan, 350 bin civarında insanımıza ev sahipliği yapan Berlin'de, Türk ve Alman tiyatrosunun, sanatının ve sanatçılarının Türk-Alman Tiyatro Festivali çerçevesinde bir araya gelmesini önemsiyor ve destekliyoruz." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Almanya Koordinatörü Samet Kapısız ise Berlin'in günde yüzlerce etkinliğin gerçekleştirildiği, kültüre ve sanata dair oldukça geniş yelpaze sunan önemli bir şehir olduğunu belirterek, "Kuşkusuz bu mozaik içerisinde, Türk toplumunun kültürel ve sanatsal varlığının ve konumunun güçlendirilmesi son derece önemli. Burada birbirinden kıymetli çalışmalar yürüten çok değerli sanat insanlarımız ve kurumlarımız bulunmakta. Tiyatro sanatı da bu alanların başında geliyor." diye konuştu.

Festivalin organizatörlerinden Tiyatro 28 Genel Sanat Yönetmeni Ufuk Güldü de festivalin, kültürün zenginliklerini bir araya getiren bir köprü olduğunu vurguladı.

Güldü, tüm Berlinlileri festivale davet etti.

Açılış resepsiyonunda, keman sanatçıları Elif Talay ve Ferdinand Glauch ile piyanist Inobat Akhmedova müzik dinletisi sundu.

Vize sorunu nedeniyle bir oyun sahnelenemeyecek

Festival'de, Cem Karaca'nın hayatının anlatıldığı "Cem Olmak" adlı oyunun, tiyatrocu Cem Özer'in vize alamaması nedeniyle sahnelenemeyeceği öğrenildi.

Cem Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cem Karaca'nın çilesini anlattığımız oyunumuzu, Cem Karaca'nın 8 yıl sürgün yaşadığı Almanya'nın Berlin Senatosu'nun desteğiyle düzenlenen Türk-Alman Tiyatro Festivali'nin daveti inandırıcı bulunmadığı için vize verilmemesi nedeniyle oynayamıyoruz. Sanırım oradaki Türklerin kendi kültürleriyle buluşmasına izin verilmiyor. Bu yalnız bize uygulanan bir şey değil, sistematik bir davranış." değerlendirmesinde bulundu.

Festival, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Çarpışma" adlı oyunuyla başlayacak ve 15 Aralık'a kadar devam edecek.