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Türk Astronot Uzay Yolculuğuna Çıktı - Son Dakika
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Türk Astronot Uzay Yolculuğuna Çıktı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetlerimizin seçkin bir personeli olan Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna çıktığını duyurdu. Bu yolculuk, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinin yeni ve tarihi bir adımıdır. Bakan Güler ayrıca, Konya'da yapılacak olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 56'ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün temel atma törenine katıldı ve bu projenin ülkemizin savunma sanayi alanındaki gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

22.01.2024 - 13:58,
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uzay bilim misyonumuz çerçevesinde ilk kez bir Türk vatandaşı, Hava Kuvvetlerimizin seçkin bir personeli olan Pilot Albay Alper Gezeravcı, uzay yolculuğuna çıktı. Bu yolculuk ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinin yeni ve tarihi bir adımıdır. Bundan sonra da uzay çalışmalarımız, kararlılıkla sürdürülecektir dedi.

Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 56'ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün Kentsel Dönüşümü ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Güler, "Temelini atacağımız bu fabrika, belediyemizin bugüne kadarki en büyük bütçeli yatırımı olmasının yanı sıra aynı zamanda stratejik bir niteliğe sahiptir. 1950'den beri hizmet veren 56'ncı Bakım Fabrikamızın, bu yatırımla yeniden iskan edilmesi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması, kahraman ordumuzun kritik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında son derece önemli bir projedir. İnanıyorum ki Konya'mız, bu projeyi de alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacak, ülkemizin savunma sanayi alanındaki gelişimine katkılarını artırarak devam ettirecektir diye konuştu.

'TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA YIKIYOR'

Konya'da konuşlu askeri üs birliklerinin önemini anlatan Güler, Bu tarihi mirastan ilham alan Konya, bugün de Hava Kuvvetlerimizin seçkin birliklerinden biri olan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımız ile 56'ncı Bakım Fabrika Müdürlüğümüze ve 47'nci Mühimmat Bölüğümüze de ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Konya'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri KBRN Okulu ile Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığımız da faaliyetlerine büyük bir başarıyla devam etmektedir. Konya'da konuşlu birliklerimizden, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımız; gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda, etkin görevler üstlenerek teröristlerin inlerini başlarına yıkarken; 70 yılı aşkın mazisi ile 56'ncı Bakım Fabrika Müdürlüğümüz de başta Kıbrıs'taki birliklerimiz olmak üzere Kara Kuvvetlerimizin muhtelif unsurlarının ihtiyaç duyduğu bakım, onarım, yenileme, imalat, kurtarma ve harekat alanı desteği gibi çok yönlü vazifeleri, başarıyla yerine getirmektedir dedi.

'UZAY YOLCULUĞU, TARİHİ BİR ADIMDIR'

İlk Türk astronot Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna da değinen Güler, Bir asır önce varlık, yokluk mücadelesi veren bir ülkeden, bugün kendi silah sistemlerini tasarlayıp üretebilen, bunları ihraç edebilen ve dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerine sahip olan bir ülke konumuna ulaştık. Bugüne kadar yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği birçok ürünü; şanlı ordumuzun, dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetlerinin hizmetine sunduk. Son olarak 3 gün önce de yine yerli ve milli imkanlarla üretilen gemilerimizle insansız deniz aracımızı, kahraman ordumuzun envanterine dahil ettik. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda sadece kara, deniz ve hava platformlarında değil; siber ve uzay alanlarında da kritik projeleri başlattık. Nitekim uzay bilim misyonumuz çerçevesinde ilk kez bir Türk vatandaşı, Hava Kuvvetlerimizin seçkin bir personeli olan Pilot Albay Alper Gezeravcı, uzay yolculuğuna çıktı. Bu yolculuk ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinin yeni ve tarihi bir adımıdır. Bundan sonra da uzay çalışmalarımız, kararlılıkla sürdürülecektir diye konuştu. Konuşmaların ardından 56'ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün yeni yerleşkesinin temeli dualarla atıldı.(DHA)

Türk Astronot Uzay Yolculuğuna Çıktı
Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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