Türk Bayrağını Yakan Genç Gözaltına Alındı

İSTANBUL'da Türk bayrağını yaktığı anları sanal medyada paylaşan I.N.B. (15), gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı mesajlaşma grupları ve sanal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen incelemelerde, görüntüleri paylaşan kişinin I.N.B. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, şüpheli hakkında 8 hafta süreyle haftada iki gün "milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi" almasına hükmetti.