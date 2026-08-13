Türk Bayrağını Yakan Kadın Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Bayrağını Yakan Kadın Adliyeye Sevk Edildi

Türk Bayrağını Yakan Kadın Adliyeye Sevk Edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Türk bayrağını yakan Ayşe A., gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'da, bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını ateşe veren ve polis tarafından gözaltına alınan Ayşe A. (35) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Ağustos'ta gece saatlerinde Kurşunlu Meydanı'nda meydana geldi. Bir kadın, çevreyi kolaçan ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe verip, uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen mağaza sahipleri, bayrağın yandığını fak edip, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin Ayşe A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Ayşe A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polisteki ifadesinde, herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen daha önce hastanede kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verildiğini, bu nedenle bayrağı yaktığını öne sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Bayrağını Yakan Kadın Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
12:10
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
11:44
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez
İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:06:32. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Bayrağını Yakan Kadın Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.