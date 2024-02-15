Türk bilim ekibi Antarktika'da diplomatik ziyaretler yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk bilim ekibi Antarktika'da diplomatik ziyaretler yaptı

Türk bilim ekibi Antarktika\'da diplomatik ziyaretler yaptı

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk bilim ekibi, sefer koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy ve Türkiye Cumhuriyeti Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak öncülüğünde Beyaz Kıta'da diplomatik ziyaretler gerçekleştirdi. Türkiye'nin Antarktika'da bulunan bilimsel araştırma kampı ve ülkeler arasındaki bilimsel işbirliği protokolleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

15.02.2024 11:10  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk bilim ekibi, sefer koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy ve Türkiye Cumhuriyeti Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak öncülüğünde Beyaz Kıta'da diplomatik ziyaretler yaptı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yapılan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi devam ediyor.

Sefere katılan Türkiye Cumhuriyeti Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak ile 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy ve beraberindeki heyet, Güney Kore'ye ait King Sejong İstasyonu, Polonya'nın Henryk Arctowski İstasyonu ve Potter Koyu'nda yer alan Arjantin'e ait Carlini Üssü'nü ziyaret etti.

Heyet, bu ziyaretlerde bilim insanlarıyla bilgi alışverişinde bulundu.

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, AA muhabirine, kutup bölgelerinde bilim diplomasinin önemine işaret ederek, "Çok uzak, ekstrem noktalardan bahsediyoruz. Antarktika'da, şu an Türkiye'den uzaklığı yaklaşık 14 bin kilometre olan bir noktadayız." dedi.

Burada çeşitli ülkelerin üslerinin bulunduğunu dile getiren Özsoy, "1900'lü yılların başından beri Antarktika'da varlık gösteren ve özellikle bilimle önde olan ülkeler, yine bilimsel çalışmalar aşamasında ciddi bir işbirliği bekliyor. Bu işbirliği beklentisi bizde de mevcut. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü olarak bilim diplomasisini benimsediğimiz gibi ülkelerle işbirliği protokollerimiz de mevcut." diye konuştu.

"Antarktika'da 30 ülkeye ait 100'e yakın bilimsel araştırma üssü bulunuyor"

Prof. Dr. Burcu Özsoy, "bilim ve barış kıtası" olarak adlandırılan Antarktika üzerinde 30 ülkeye ait 100'e yakın bilimsel araştırma üssü ve istasyonu bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin de Horseshoe Adası üzerinde 2018 yılında kurulan bir bilimsel araştırma kampının olduğunu söyledi.

Antarktika'nın hiçbir dünya ülkesine ait olmayan, Antarktika Antlaşmalar Sistemi ile koruma altında bulunan ve bu anlaşmalar sistemi dahilinde yönetilen bir kıta olduğuna işaret eden Özsoy, bu sistemde istişari statüde 29 ülke olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu antlaşmaya 1995 yılında taraf olup 8 yıldır ulusal anlamda bilimsel çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Buenos Aires, Türkiye, Diplomasi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk bilim ekibi Antarktika'da diplomatik ziyaretler yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:35:16. #1.12#
SON DAKİKA: Türk bilim ekibi Antarktika'da diplomatik ziyaretler yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement