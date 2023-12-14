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Türk bilim insanlarının 8'inci Antarktika bilim yolculuğu başlıyor - Son Dakika
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Türk bilim insanlarının 8'inci Antarktika bilim yolculuğu başlıyor

TÜBİTAK'ın 'KUTUP 1001' çağrısına sunulan projeleri desteklenmeye değer görülen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden (RTEÜ) Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş ile Doç. Dr.

14.12.2023 - 09:49,
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TÜBİTAK'ın 'KUTUP 1001' çağrısına sunulan projeleri desteklenmeye değer görülen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden (RTEÜ) Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş ile Doç. Dr. Ülgen Aytan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8'incisi Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde araştırmalarda bulunmak üzere Horseshoe Adası'na gitmek için son hazırlıklarını yapıyor. İklim değişikliği ve mikroplastik kirliliğinin yanında olası ekosistem risklerini de ortaya koymak için bilimsel araştırmalar yapacak 2 bilim insanı, ocak ayında yola çıkacak.

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş ile Doç. Dr. Ülgen Aytan'ın geliştirdikleri projeler, TÜBİTAK'ın desteklediği çalışmalar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8'incisi gerçekleştirilecek Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde araştırmalarda bulunmak üzere 2024'te Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Antarktika Yarımadası Horseshoe Adası'na gidecek olan bilim insanları, iklim değişikliği ve fitoplanktonları HPLC cihazı ile inceleyecek.

BİLİM YOLCUĞU İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Prof. Dr. Ağırbaş, 'Fitoplankton Fonksiyonel Grup Oranlarının HPLC Pigment Analizi ile Belirlenmesi Kompozisyonu' projesi kapsamında denizel ortamda meydana gelebilecek değişiklikleri analiz ederek, kıtanın iklim değişikliği konusunda araştırmalar yapacak. Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan ise 'Antarktika Horseshoe Adasında Plastik Kirliliği, Kaynakları ve Risk Analizi' projesi ile kıtada plastik kirliliği ve olası ekosistem risklerini değerlendirerek.Antartika'ya gitmek için sefer hakkında bilgi alacak olan bilim insanları, sağlık testlerinden de geçerek, ocak ayında yola çıkmayı planlıyor. Son hazırlıklarını sürdürüp, ekipmanlarının bir kısmını önceden bölgeye gönderen akademisyen ekip, 3 etaplık seyahat rotası ile 14 bin 579 kilometre uzaklıkta varacakları adada 1 ay boyunca araştırma yapacak.

'OCAK SONUNDA YOL ALIYORUZ'

Kutup yolculuğu için son hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Prof. Dr. Ağırbaş, "Nasip olursa Antarktika'ya 8'inci seferi düzenleyeceğiz. Üniversitemizden 2 projeyle katılım sağlayacağız. Ocak ayının sonunda, Antarktika'ya, beyaz kıtaya yol alıyoruz. Bu anlamda da hazırlıklarımız devam ediyor. Muhakkak heyecan var. Çünkü gideceğimiz nokta, dünyanın en izole ekosistemlerinden biri. Sadece kendi ülkemiz değil; birçok ülke beyaz kıtaya bilimsel anlamda dünyanın geleceğine katkı yapacak birçok çalışma ile katılıyor. Açıkçası bu bizim için gurur verici bir durum. Sefer boyunca yapacağımız işlerin yavaş yavaş plan koordinasyonunu yapıyoruz. Şu an seferde yanımızda olması gereken bütün ekipmanın bir kısmını önden gönderdik. Bir kısmı da beraberinde bizle beraber seyahat esnasında yanımızda olacak. Sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek ve nihayetinde de ana ekip oluşturduktan sonra 3 aşamalı seyahate geçilecek. Ortalama 1 ay gibi bir süre kalmayı öngörmekteyiz" dedi.

'GURURLUYUZ, AZİMLİYİZ, GAYRETLİYİZ'

Gururlu olduklarını kaydeden Prof. Ağırbaş, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle bir organizasyonda yer almak, böyle bir bilimsel faaliyette boy göstermek; üniversitemiz ve fakültemiz adına bizim için kıvanç kaynağı. İkinci yüzyıla geçmişken orada olacağız ve çalışmalarımızı izletmek yönünde gayretler sarf edeceğiz. Yapacağımız ve elde edeceğimiz sonuçları, Cumhuriyetimize adanmış olacak. Ülkemizin uluslararası arenada görünürlüğünü arttıracak önemli bir kilometre taşı olarak da tarihe not düşeceğiz diye düşünüyorum. Gururluyuz, azimliyiz, gayretliyiz; eminim ki alnımızın akıyla gidip döneceğiz" diye konuştu. (DHA)

Türk bilim insanlarının 8\'inci Antarktika bilim yolculuğu başlıyor
Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk bilim insanlarının 8'inci Antarktika bilim yolculuğu başlıyor - Son Dakika


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