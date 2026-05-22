Türk Dünyası Medya İşbirliği Programı Düzenlendi

22.05.2026 14:45
TADİV ve Medya Araştırmaları Merkezi, Türk birliğinin küresel rolünü ve medya işbirliğini ele alan bir program düzenledi. Katılımcılar enformasyon güvenliği ve ortak medya stratejilerinin önemini vurguladı.

Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Medya Araştırmaları ve İzleme Merkezi tarafından, "Türk Birliğinin Küresel Dünyadaki Rolü: Azerbaycan-Türkiye-Özbekistan Medya İşbirliği" adlı program gerçekleştirildi.

TADİV'in ev sahipliğinde düzenlenen programa, TADİV Başkanı Aygün Attar, Medya Araştırmaları ve İzleme Merkezi??????? Başkanı Zaur Gariboğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Türkiye'nin eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Özbekistan Büyükelçiliğinde Müsteşar Adil Gaffarov, bazı medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TADİV Başkanı Attar, kuruluşunun 30. yılına yaklaşılan TADİV'in Haydar Aliyev'in katkılarıyla Türkiye'de faaliyet gösterdiğini söyledi.

Vakfın amacının Türk dünyasına hizmet etmek olduğunu kaydeden Attar, "Dünyanın neresinde bir Türk'ün sorunu olsa, onun sorunu bizim sorunumuzdur." dedi.

Attar, "Medyada birlik son derece çok önemlidir." ifadesini kullandı.

"Çok kutuplu dünyada öz birliğin oluşması"

Gariboğlu, Medya Araştırmaları ve İzleme Merkezi'nin faaliyetlerine değindi. Çok kutuplu dünyada öz birliğin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Gariboğlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) önemine dikkati çekti.

Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Purtaş da teknolojinin herkesi haber kaynağına dönüştürdüğünü ancak bunun dezenformasyona kapı araladığını anlattı.

Purtaş, "Toplumların kendi kimliklerini, kendi değerlerini korumak açısından enformasyon güvenliği hayati bir rol oynamakta." diyerek, medyanın önemini vurguladı.

İkinci Karabağ Savaşı'na değinen Purtaş, "Türk medyası, Azerbaycan medyası tüm dünyayı bilgilendirme açısından işbirliği yaptı. Enformasyon alanında da bu bir zafer olduğunu vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

"Türk dünyası giderek gelişiyor, güçleniyor"

Büyükelçi Kılıç, beş yıla yakın Azerbaycan'da görev aldığını ve Türk dünyasının gelişimine bizzat şahit olduğunu kaydederek, "Türk dünyası giderek gelişiyor, güçleniyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu gelişime katkısının çok büyük olduğunun altını çizen Kılıç, Aliyev'in "güç birliği yapılması gerektiğine" ilişkin açıklamasına atıfta bulundu.

"Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin farklı bir ruhu var." ifadesini kullanarak, bu işbirliğinin Çanakkale Savaşıyla başladığını anlatan Kılıç, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e de TDT'ye katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı Gaffarov da medyanın sadece enformasyon aracı olmadığını ve dezenformasyonla mücadele ettiğini anlattı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

