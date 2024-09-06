Türk Böbrek Vakfı: Okula sağlıklı beslenme çantası önerisi - Son Dakika
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Türk Böbrek Vakfı: Okula sağlıklı beslenme çantası önerisi

Türk Böbrek Vakfı, okula gidecek çocuklar için beslenme çantasında sağlıklı yiyeceklere yer verilmesi önerisinde bulundu. Vakıf, çocukların sağlığını kötü ve yetersiz beslenmeye emanet etmemek gerektiğini vurgulayarak, beslenme çantalarının sağlıklı beslenme alışkanlıklarını oturtmada önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da öğrencilerin okul kantinlerinde ve marketlerde sağlıksız besinlere kolaylıkla ulaşabildiğini ve bu durumun çocukların sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

06.09.2024 13:21
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Türk Böbrek Vakfı, okula gidecek çocuklar için beslenme çantasında sağlıklı yiyeceklere yer verilmesi önerisinde bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala eğitimciler kadar aileler de hazırlıklarını hızlandırdı.

Vakıf, okul hazırlıklarının sadece akademik, giyim ve kırtasiyeden ibaret olmaması gerektiğini belirterek beslenme sağlığının önemine dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, çocukların sağlığını kötü ve yetersiz beslenmeye emanet etmemek gerektiğine işaret ederek, "Elimizde büyük bir güç var, beslenme çantaları. Bizler edinilmesi gereken beslenme alışkanlıklarını, onlara sunduğumuz sağlıklı beslenme çantalarıyla oturtmalı ve salgın gibi ilerleyen obezite dahil birçok hastalığın önüne geçmeliyiz. Haydi aileler, akademik başarı yetmez, sağlıklı nesiller sizlerin elinde." ifadesini kullandı.

"Gün boyu ihtiyaç duyulan enerjinin bir bölümü beslenme çantasından karşılanabilir"

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da en az bir ana, bir ara öğün dönemlerini okulda geçirecek öğrencilerin kantinlerde kolaylıkla ulaşabildikleri yiyeceklerin de sağlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerin okul kantinlerinde ve okulların çevresinde bulunan marketlerden sağlıksız besinlere, paketli abur cuburlara kolaylıkla ulaşabildiklerine dikkati çeken Aydın, "Bu durum öğrencilerin hem ders başarısını hem de başta obezite ve şeker hastalığı olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırlayarak çocukların sağlığını etkileyebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, sağlıklı beslenme düzeninin evde başlaması ve okulda da veliler tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Bu düzeni oturtmanın en kolay yöntemi, öğün atlamadan hep birlikte masaya oturmak ve sağlıklı besinlerle beslenmekten geçiyor. Evde peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek, zeytin ve mevsim yeşilliklerinin yer aldığı dengeli bir kahvaltıyla güne başlayan ve okulda yapacakları öğünleri beslenme çantalarından temin eden çocuklar hem okul başarısına hem de güçlü bir bağışıklığa sahip olacaklardır. Gün boyu ihtiyaç duyulan enerjinin bir bölümü beslenme çantasındaki besinlerle karşılanabilir. Bütün besin gruplarının bulunduğu beslenme çantaları, okulda yeterli ve dengeli beslenmek için kilit rol oynar. Tam tahıllı sandviçler, taze meyveler, yoğurt, kuruyemiş gibi besinler, çocukların ihtiyacı olan enerjiyi sağlarken onların zihinsel ve fiziksel performansını da destekler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Böbrek Vakfı: Okula sağlıklı beslenme çantası önerisi - Son Dakika

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