Türk, Bulgar ve Sırbistan Vatandaşları New York Türkevi\'nde Buluştu

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NEW New York Türkevi'nde düzenlenen kültür etkinliğinde, Türk, Bulgar ve Sırbistan vatandaşları bir araya geldi.

Türkevi'nde, "Balkan Turizm ve Kültür Gösterimi" adıyla düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün ev sahipliğinde, Bulgaristan ve Sırbistan'dan bazı diplomat ve misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.

Başkonsolos Özgür, ev sahibi olarak yaptığı açılış konuşmada, ortak düzenlenen etkinlik dolayısıyla Bulgaristan New York Başkonsolosu Melek Angelow ve Sırbistan New York Başkonsolosu Vladimir Bozoviç'e teşekkür etti.

Özgür, "Bugün burada sadece eşsiz kültürlerimizi değil, ortak tarihimizi, coğrafyamızı ve bizi yakınlaştıran bağları da kutlamak için toplandık. Burada bulunmanız, ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da var olan birliğin kanıtıdır." dedi.

"Balkanlar zengin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle tanınır ve yüzyıllardır medeniyetlerin kavşağı olmuştur." diyen Özgür, bu etkinlikte sadece bireysel kültürlerin sergilenmediğini, aynı zamanda ortak mirasın öne çıkarıldığını belirtti.

Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan'ın Balkanlar'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Özgür, "Dillerimiz farklı olabilir ama aynı hikayeleri paylaşıyoruz. Yemeklerimizin isimleri farklı olabilir ama lezzetleri aynıdır. Danslarımızın adımları farklı olabilir ama aynı ritimle yapılıyor." ifadelerine yer verdi.

Programda, Türk ve Balkan mutfağından lezzetler davetlilere ikram edilirken, üç kültürün de ortak izlerini taşıyan danslar sergilendi.