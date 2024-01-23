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Türk Devletleri Rekabet Konseyi Toplantısında Ticaret ve Yatırım İlişkileri Konuşuldu - Son Dakika
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Türk Devletleri Rekabet Konseyi Toplantısında Ticaret ve Yatırım İlişkileri Konuşuldu

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türk Devletleri Rekabet Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve korunması anlaşmalarının yapılmasının önemine vurgu yaptı. Bolat, Türk devletlerinin ticaret ve ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek için büyük fırsatlar olduğunu belirtti ve üye ülkeler arasındaki ticaretin arttırılması hedefine değindi.

Türk Devletleri Rekabet Konseyi Toplantısında Ticaret ve Yatırım İlişkileri Konuşuldu
23.01.2024 - 12:33,
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TÜRK Devletleri Rekabet Konseyi toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Kardeşlik, dayanışma ile bu organizasyonu daha fazla ticaret, daha fazla yatırım ve üretime dönüştürmek bizim temel mottomuz olacaktır. En önemli olanlardan birisi karşılıklı yatırımlardır. Bu noktada her ülkenin diğer ülkelerle arasındaki yatırımların karşılıklı olarak teşvik edilmesi, korunması anlaşmalarının yapılması önemli bir hedeftir. En kısa zamanda tamamlanacaktır" dedi.

Türk Devletleri Rekabet Konseyi toplantısı Beşiktaş'ta gerçekleşti. Toplantıya Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve konseye üye ülkelerden temsilciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Türk Devletler Teşkilatı ismine yakışır bir şekilde güçlenmesini, dayanışmasını arttırarak devam ediyor. Bütün bu çalışmalar kurumlaşma düzeyini arttırıyor. Bu kurumlaşmanın da en son ve en yeni örneğini Birol Küle Bey'in davetiyle bugün burada bir araya gelen Türk Dünyası rekabet otoritelerinin başkanları ve heyetleri bir konsey kuruluşunu başarıyla tamamlayarak atacakları imza ile tamamlamış olacaklar. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR VAR"

Bakan Bolat, "3 Kasım 2023 tarihinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da liderlerimiz toplanmıştı. Biz de oradaydık. Orada sonuç bildirisi son derece önemli ve kritik bir belgedir. Burada Türk Devletler Teşkilatı'nın kurumlaşması, aramızdaki birlikteliği temsil eden organların, kuruluşların çalışmalarına başlaması, yatırım fonunun kurulması gibi önemli kararlar vardı. Bizim birliğimiz gücümüzdür. Bu ilkeyi unutmamalıyız. Burada Türk Dünyasının birlik, beraberliği ve dayanışması çok büyük önem taşımaktadır. Türk Devletler Teşkilatı olarak 170 milyona yaklaşan ve çoğunluğu gençlerden oluşan nüfusumuz, 1 buçuk trilyon dolar seviyesindeki toplam milli gelirimizle, zengin doğal kaynaklarımız ve orta koridor dediğimiz dünyanın en önemli ticaret yolunda bulunmamız sebebiyle, ticari ve ekonomik işbirliğimizi daha fazla geliştirmemiz için hem büyük fırsatlar hem de imkanlar var. Bunu arttırmak bizlerin elinde. Türk devletler teşkilatı ülkelerinin kendi aralarındaki ticarette son yıllarda büyük bir artış var. 2022 yılında 33 milyar dolarken, 2023 yılında 42 milyar dolara yükseldi. Bu bizim üye ülkelerimizin dünyaya yaptığı toplam ihracatlarının küçük bir payını oluşturuyor, yüzde 6 oranı kadar. En kısa zamanda bu oranı yüzde 10'a ulaştırma konusunda Türk devletler Teşkilatı liderleri karar aldılar. Bizim de görevimiz bu kararın gereğini yapıp, bu ticareti arttırmak için bütün araçları ve mekanizmaları çalıştırıp, kullanmaktır" dedi.

"EN ÖNEMLİ OLANLARDAN BİRİSİ KARŞILIKLI YATIRIMLARDIR"

Konuşmasının devamında konseye üye ülkeler arasındaki yatırımların önemine değinen Bakan Bolat, "Burada en önemli şey birbirimizi daha yakından tanımak. Birbirimizin imkanlarını, kaynaklarına, fırsatlarını öğrenmek. Bunu birbirimizle daha fazla ticaret ve yatırım yapmak, üretim yapmak üzere ekonomik bütünleşmeyi geliştirmek için yapmalıyız. Allah'a çok şükür bizim üye ülkeler arasında asla çatışma olmaz, olmamıştır da. Kardeşlik, dayanışma ile bunu daha fazla ticaret daha fazla yatırım ve üretime dönüştürmek bizim temel mottomuz olacaktır. En önemli olanlardan birisi karşılıklı yatırımlardır. Bu noktada her ülkenin diğer ülkelerle arasındaki yatırımların karşılıklı olarak teşvik edilmesi, korunması anlaşmalarının yapılması önemli bir hedeftir. En kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu çalışmalar konsey üyeleri arasında ortak tarih, ortak dil mirasının güçlendirilmesini, günümüz rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi mümkün kılacak, bu amaçlar doğrultusunda ortak çalışmalar, ziyaretler, çalıştaylar, eğitim faaliyetleri yapılacaktır. Projeler geliştirilecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda da karşılıklı güven ve dayanışma tesis edilmiş olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Ömer Bolat, Beşiktaş, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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