Türk Devletleri Teşkilatı Fikri Mülkiyet Toplantısı Bişkek'te Yapıldı

21.08.2025 14:06
TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı, işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle Bişkek'te yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi.

Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'ndaki Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Kırgızistan Bilim, Yükseköğrenim ve Yenilik Bakanı Baktiyar Orozov, Özbekistan Adalet Bakan Yardımcısı Muzraf İkramov, Kazakistan Adalet Bakanlığı Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Marina Sirotina, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Toplantıda, fikri mülkiyet alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, yenilikçi gelişimin teşvik edilmesi ve Türk dünyasında fikri mülkiyetin gelişim yönlerinin belirlenmesi konuları ele alındı.

Açılışta konuşan Bakan Orozov, fikri mülkiyetin modern ekonomide sosyoekonomik büyüme ve yatırım çekmede önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Orozov, Kırgızistan'ın bu alanı daha da geliştirmeye ve bölgesel topluluklar içinde ortak çabaları sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ise gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın bilim ve ilim olmadan ilerleyemeyeceğine dikkati çekerek, fikri mülkiyet alanındaki işbirliklerini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Toplantı sonunda, fikri mülkiyet alanında daha fazla işbirliğinin ana yönlerini belirleyen bir deklarasyon imzalandı. Bir sonraki toplantının Azerbaycan'da yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kırgızistan, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

13:26
