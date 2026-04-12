Duayen Diplomat Volkan Vural'ın Hayatı ve Güncel Değerlendirmeleri

İran-Irak Savaşı sırasında, Hark Adası'ndan Türk tankerlerinin güvenle petrol taşıması operasyonunda yer alan duayen diplomat Volkan Vural, bu gizli mutabakatın sorumluluğunu üstlenerek tankerlerin koordinatlarını Iraklı yetkililerle paylaştı ve operasyonun sorunsuz ilerlemesi için gergin geceler geçirdi. Diğer gemilerin Türk tankerlerini taklit etmesini önlemek için kaptanlara taktikler verdi, bu süreci 'Amiral Battı' oyununa benzetti.

Vural, 1941'de Yalova'da doğdu, annesini erken yaşta kaybetti ve babasının fedakarlıkları sayesinde TED Ankara Koleji'ne girerek Mülkiye'den mezun oldu. 1964'te Dışişleri Bakanlığı'na girdi, ilk büyükelçilik görevini Tahran'da yaptı, Moskova Büyükelçiliği'nde Sovyetler Birliği'nin çöküşüne tanıklık etti ve NATO, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği gibi önemli görevlerde bulundu. 2006'da emekli oldu, kariyerini 'bazı dönemler film, bazıları kâbus gibi' diye nitelendirdi ve Kıbrıs sorunu gibi konulardaki eksikliklere değindi.

Güncel gelişmeler hakkında, İsrail'in İran'a karşı savaşını beklediğini, 1994'te İsrail'in Türkiye'ye ortaklık teklif ettiğini ancak bunu reddettiğini anlattı. Amerika'nın İsrail'i koşulsuz desteklemesini stratejik bir yanılgı olarak değerlendirdi ve ateşkesin kalıcı olmasından kuşku duyduğunu, savaşın devam etme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.