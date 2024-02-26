Türk Doktor Aybüke Fatma Sapmaz, Sigma Xi Bilim Kuruluşuna Üye Oldu - Son Dakika
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Türk Doktor Aybüke Fatma Sapmaz, Sigma Xi Bilim Kuruluşuna Üye Oldu

Türk Doktor Aybüke Fatma Sapmaz, Sigma Xi Bilim Kuruluşuna Üye Oldu

Türk doktor Aybüke Fatma Sapmaz, 'Non Alkolik Karaciğer Yağlanması' alanında yaptığı başarılı çalışma sonucu, ABD'de ünlü bilim insanları ve mühendislerin bulunduğu Sigma Xi bilim kuruluşuna üye olma hakkı kazandı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Sapmaz, Sigma Xi üyeliğinin fiziksel, yer, biyolojik ve sağlık bilimleri de dahil olmak üzere bilim ve mühendisliğin tüm alanlarındaki araştırmacılara açık olduğunu belirtti. Sigma Xi, 200'den fazla Nöbel Ödülü'ne sahip üyeleriyle bilim dünyasında önemli bir konuma sahiptir.

26.02.2024 00:21
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NEW Türk doktor Aybüke Fatma Sapmaz'a, "Non Alkolik Karaciğer Yağlanması" alanında yaptığı başarılı çalışma sonucu, ABD'de ünlü bilim insanları ve mühendislerin bulunduğu Sigma Xi bilim kuruluşuna üye olma hakkı verildi.

Sapmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyanın en prestijli bilim kuruluşlarından biri olan Sigma Xi'e üyelik hakkı kazandığım için hem çok mutlu hem de çok gururluyum." dedi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2020 yılında mezun olan Sapmaz, daha önce çok sayıda kongrede sunum yaptığını ve tıpta birçok alanda araştırmalara katkı sunduğunu ifade etti.

Sapmaz, mezuniyetinin ardından Washington'a yerleştiğini, burada araştırmalarını ve bilimsel çalışmalarını yürüttüğünü dile getirdi.

"Non Alkolik Karaciğer Yağlanması" alanında yaptığı çalışmayla başarı elde ettiğine dikkati çeken Sapmaz, Sigma Xi üyeliğinin fiziksel, yer, biyolojik ve sağlık bilimleri de dahil olmak üzere bilim ve mühendisliğin tüm alanlarındaki araştırmacılara açık olduğunu bildirdi.

1900'lü yıllarda kurulan ve en eski bilim kuruluşlarından biri olarak ön plana çıkan Sigma Xi, 200'den fazla Nöbel Ödülü'ne sahip üyesiyle dikkati çekiyor.

Üyeleri, bilim ve teknoloji alanlarında çalışmalar yapan Sigma Xi'nin, çok sayıda ülkeden 60 bine yakın üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Doktor Aybüke Fatma Sapmaz, Sigma Xi Bilim Kuruluşuna Üye Oldu - Son Dakika

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