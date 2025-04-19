Türk Doktora Öğrencisi Gözaltına Alındı

(ANKARA) - ABD'de yaşayan Türk doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk, gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Louisiana'daki göçmenlik merkezinden Vermont eyaletine sevk edilecek. Vermont'ta gelecek ay yapılacak duruşmada, Öztürk'ün yasa dışı şekilde gözaltına alınıp alınmadığı değerlendirilecek.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı William Sessions, dün verdiği kararda, 30 yaşındaki Türk doktora öğrencisi olan Rumeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasının ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine dair önemli deliller olduğunu söyledi.

Öztürk, 25 Mart'ta Massachusetts eyaletinin Boston banliyösünde maskeli göçmenlik yetkilileri tarafından gözaltına alındı ve Vermont'a götürüldükten sonra uçağa bindirilerek Louisiana'daki bir göçmen gözaltı merkezine gönderildi. Gözaltına alınmasının ardından öğrenci vizesi de iptal edildi.

Avukatları, Öztürk'ün nerede tutulduğunu bilmediklerini ve kendisiyle 24 saatten uzun bir süre boyunca iletişime geçemediklerini açıkladı. Öztürk'ün avukat talebine rağmen yetkililerin buna izin vermediği belirtildi.

Avukatlar, gözaltının ABD Anayasası'nda güvence altına alınan adil yargılanma ve ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini savundu. Öztürk, geçen yıl Tufts Üniversitesi'nde çıkan öğrenci gazetesi The Tufts Daily gazetesine, Filistin yanlısı aktivistlere karşı okul yönetiminin tutumunu eleştiren bir makale yazan dört öğrenciden biriydi. Makalede üniversitenin "Filistin soykırımını tanıması", yatırım bilgilerini açıklaması ve İsrail bağlantılı şirketlerden çekilmesi talep edilmişti.

Öztürk, kampüs içindeki Filistin yanlısı gösteri ve destekleri nedeniyle vizesi iptal edilen ve gözaltına alınan yabancı öğrencilerden sadece biri. Yargıç Sessions, "Ortaya koyduğu deliller, hükümetin onu Tufts Üniversitesi yönetimini eleştiren bir makaleye ortak yazar olduğu için cezalandırma ve diğerlerini siyasi konuşmalarından caydırma amacıyla gözaltına aldığını gösteriyor... Şu ana kadar hükümet, Öztürk'ün gözaltına alınmasına dair yasal ve alternatif bir gerekçe sunmuş değil" dedi.

Yargıç, hükümete Öztürk'ün 1 Mayıs'a kadar Vermont'a sevk edilmesi talimatını verdi. Öztürk'ün kefalet duruşması 9 Mayıs'ta, davasına ilişkin ilk duruşma ise 22 Mayıs'ta yapılacak.