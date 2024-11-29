Türk Dünyası Ara Buluculukta Uluslararası Merkez Olmayı Hedefliyor

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Türk dünyasının ara buluculuk alanında uluslararası bir merkez haline gelmesi hedefi, hepimizin ortak bir vizyonu olmalıdır. Böylece bölgemizde ve dünyada barışa hizmet eden bu yöntemi geliştirmek, ülkelerimizin kültürel ve toplumsal bir başarı hikayesi olarak uluslararası arenada örnek gösterilmesine olanak sağlayacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin düzenlediği 'Uluslararası 1'inci Arabuluculuk Şurası'na katıldı. Bakan Tunç, şura sayesinde Türk dünyasında kurumsal iş birliğinin artacağını belirterek, "Uyuşmazlıkların çözümünde dostane, barışçıl ve ekonomik bir çözüm yöntemi olan ara buluculuğa ilişkin tecrübe ve birikimlerimizi paylaşacağız. Bu kapsamda; şura, ortak eğitim programları ve başarılı uygulama örneklerinin paylaşılması, her ülkenin kendi kültürel ve hukuki yapısına uygun modeller geliştirmesine yardımcı olacaktır. Böylece Türk dünyası, ara buluculuk alanında güçlü bir bilgi birikimi havuzu oluşturacak ve bu havuz gelecekteki stratejik planlamalara rehberlik edecektir. Toplantıda alınacak kararlar ve geliştirilecek stratejiler, yalnızca üye ülkeler arasında değil, tüm dünyada uyuşmazlıkların çözümünde bir barış modeli olarak örnek teşkil edecektir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ticaret ve ekonomik iş birliklerinin sürdürülebilirliği açısından ara buluculuğun büyük bir önem taşıdığına işaret eden Tunç, "Ticari uyuşmazlıkların hızlı ve dostane bir şekilde çözümü aynı zamanda ekonominin çarklarının hızlı ve sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sunacaktır. Bu nedenle, ara buluculuk mekanizmasının ticari ilişkilerde bir istikrar aracı olarak benimsenmesi, ülkelerimiz arasındaki ekonomik dayanışmayı güçlendirecek, Türk dünyasının ekonomik bağlarını daha sağlam bir zemine oturtacaktır. Bu faydalarını dikkate aldığımızda, Türk dünyasının ara buluculuk alanında uluslararası bir merkez haline gelmesi hedefi, hepimizin ortak bir vizyonu olmalıdır. Böylece bölgemizde ve dünyada barışa hizmet eden bu yöntemi geliştirmek, ülkelerimizin kültürel ve toplumsal bir başarı hikayesi olarak uluslararası arenada örnek gösterilmesine olanak sağlayacaktır" dedi.

'VERİMLİ SONUÇLAR ALIYORUZ'

Türkiye'de ara buluculuk uygulamasının sonuçlarının titizlikle takip edildiğini belirten Tunç, "Verimli sonuçlar alıyoruz. Bu kapsamda kira davalarına baktığınız zaman bugüne kadar, 1 yılı aşkın bir sürede 284 bin 974 kira uyuşmazlığı, ara bulucu önüne gelmiş. Bu başvurulardan 116 bin 238'i anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu da demek oluyor ki 232 bin vatandaşımızın uyuşmazlığının yargıya taşınmadan barışçıl yolla çözümlenmesini sağlamış oluyoruz. Ortaklığın giderilmesi gibi yıllarca süren, çok taraflı olan davalarda da güzel örnekler görüyoruz. Bugüne kadar, 1 yılda 15 bin 589 ortaklığın giderilmesine ilişkin başvuru, ara buluculuk ile sonuçlandı. 15 bin küçümsenecek bir rakam değil. Bunlar yargıya itikal etseydi yıllar süren davalar olacaktı. Yine kat mülkiyeti uyuşmazlıklarda, 3 bin 595 uyuşmazlıkta anlaşma sağlandı. Komşuluk hukuku uyuşmazlıklarında 1797 anlaşma sağlandı. Tarımsal üretim sözleşmelerinde 139 anlaşma sağlanmış durumda. Toplamda baktığımız zaman zorunlu ara buluculuk kapsamına aldığımız uyuşmazlıklar bakımından 403 bin 815 başvuru ara bulucuların önüne geldi. Bunun 137 bin 356'sı anlaşma ile sonuçlandı. Dolayısıyla 274 bin kişi 1 yıl içerisinde yargıya gitmeden, barışarak dostane ve daha az masrafla sorunlarını çözmüş oldular. İhtiyari ve zorunlu ara buluculukta 2013'ten bu yana toplamda, 6 milyon 765 bin başvuru yapılmış bunun 4 milyon 226 bini anlaşmayla sonuçlanmıştır. Başarı oranı yüzde 65'tir" diye konuştu.