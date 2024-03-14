Türk Dünyası Arabulucular Birliği Heyeti Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Heyeti Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi'ni Ziyaret Etti

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Heyeti Türkiye\'nin Lefkoşa Büyükelçisi\'ni Ziyaret Etti

Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyeti, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti. Büyükelçi Feyzioğlu, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ve diğer teşkilatlar aracılığıyla Türk dünyasının kucaklaştığını belirtti. Heyetin ziyaretinden dolayı teşekkür eden Feyzioğlu, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC için zamanın 'bir millet, 3 devlet' olarak aktığını ifade etti.

14.03.2024 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyeti, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

Çeşitli temas ve ziyaretler için KKTC'de bulunan, Türkiye ve Azerbaycan'dan üyelerin yer aldığı, Yakup Erikel başkanlığındaki heyeti kabulünde konuşan Büyükelçi Feyzioğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında ve o çatıya girmeye çalışan diğer teşkilatlar aracılığıyla Türk dünyasının kucaklaştığını söyledi.

Feyzioğlu, "Türk dünyası, her alanda kavuşuyor. Bu alanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in katkıları, Aksakal büyüğümüz Binali Yıldırım, adeta bir arı gibi çalışıyor. Sanırım çok büyük bir çağın eşiğindeyiz. Nitekim 'Türkiye Yüzyılı'nın anlamı ve gerçeği çok derindir." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC için zamanın "bir millet, 3 devlet" olarak aktığını söyledi.

Erikel de Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin çalışmalarıyla ilgili Feyzioğlu'na bilgi vererek, Türk dünyasındaki hukuksal konularda iletişim ve işbirliğini artırmak ve genişletmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Metin Feyzioğlu, Azerbaycan, Türkiye, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Arabulucular Birliği Heyeti Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmit'te Tatlıcı Dükkanından Para ve Bağış Kumbarası Çalan Şüpheliler Yakalandı
    15:55 İzmit'te Tatlıcı Dükkanından Para ve Bağış Kumbarası Çalan Şüpheliler Yakalandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tatlıcı dükkanına camdan giren 2 şüpheli, 4 bin 500 TL nakit para ve SMA hastaları için konulan bağış kumbarasını çaldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheliler yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin 18 yaşından küçük olduğu ve 181 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

  • RTÜK'ün Düzenlediği 4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu Gerçekleştirildi
    15:54 RTÜK'ün Düzenlediği 4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu Gerçekleştirildi

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, Ankara'da gerçekleştirildi. Forumda, İslamofobi'nin küresel ve yerel boyutları ele alındı. Konuşmacılar, İslamofobi'nin artışına dikkat çekerek, bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, İslamofobi'nin hukuk sistemlerinde daha net bir şekilde tanımlanması gerektiği belirtildi.

  • Mersin Erdemli'de Bilim ve Teknoloji Şenliği Düzenlendi
    15:54 Mersin Erdemli'de Bilim ve Teknoloji Şenliği Düzenlendi

    Mersin'in Erdemli ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen bilim ve teknoloji şenliğinde, 15 okuldan 35 proje tanıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakam da açılışa katılarak öğrencilerin tasarladığı eserleri inceledi ve gençlerin Türkiye'yi hak ettiği yere taşıyabileceklerini gösterdiklerini belirtti.

  • Jr. NBA BİDEV Ligi Sezon Finali İstanbul'da Gerçekleştirilecek
    15:54 Jr. NBA BİDEV Ligi Sezon Finali İstanbul'da Gerçekleştirilecek

    Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile NBA iş birliğiyle gerçekleştirilen Jr. NBA BİDEV Ligi'nin sezon finali, 17 Mart Pazar günü Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılacak. Eski basketbolcu Muggsy Bogues da finallerde yer alacak ve NBA finallerinin kupa olan 'Larry O'Brien Trophy' de İstanbul'a getirilecek. Şampiyon takımlar, kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek ve ödülleri Muggsy Bogues verecek.

  • AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Geminbeli Tüneli'ni yıl sonuna bitirmeyi hedeflediklerini söyledi
    15:54 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Geminbeli Tüneli'ni yıl sonuna bitirmeyi hedeflediklerini söyledi

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki Geminbeli Tüneli'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefini açıkladı. Güler, Suşehri ilçesindeki açılışta, Sivas'ta yeni bir ekosistem inşa etmeyi ve ihtisas organize sanayi bölgeleri kurmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, Geminbeli Tüneli'nin inşaatının sorunsuz ilerlediğini ve yıl sonunda tamamlanacağını ifade etti.

  • Kağızman'da Kaçak Avcılara Yüksek Para Cezası
    15:53 Kağızman'da Kaçak Avcılara Yüksek Para Cezası

    Kağızman'da av yasağına uymayan ve kaçak avlanan 3 avcı, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Avcılar, tuzak malzemeleri ve 29 keklik ile birlikte toplamda 102 bin 609 lira para cezası aldı. Ele geçirilen keklikler doğaya salındı ve bu tür çalışmaların devam edeceği belirtildi.

  • Terme'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
    15:53 Terme'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

    Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 yıldır aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.K. isimli firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı
    15:52 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-25' operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlarına yönelik 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

  • Sinop'ta Konut Satışları Azaldı
    15:52 Sinop'ta Konut Satışları Azaldı

    TÜİK verilerine göre 2024 Şubat ayında Sinop genelinde 158 konut satıldı. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azaldı. Sinop Merkez ilçesinde ise Şubat ayında 37 adet konut satıldı. İpotekli konut satışları ise 18 adet olarak gerçekleşti.

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi, Baha Tevfik'i Anacak
    15:52 İzmir Büyükşehir Belediyesi, Baha Tevfik'i Anacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, II. Meşrutiyet devrinin önemli düşünce insanlarından Baha Tevfik'i 16 Mart 2024 Cumartesi günü Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenecek konferansla anacak.

  • Hekimlerden 14 Mart Açıklaması: Torba Kanun Maddeleri Kesinlikle Kabul Edilemez, Acilen Geri Çekilmelidir
    15:51 Hekimlerden 14 Mart Açıklaması: Torba Kanun Maddeleri Kesinlikle Kabul Edilemez, Acilen Geri Çekilmelidir

    İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) öncülüğünde, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Hekim Birliği Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, Tabib-Sen Sendikası bir araya gelerek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. İSTAHED Yönetim Kurulu üyesi Bilge Mehmetzade, "İdari mobbing en son 1 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Torba Yasa ile kendini iyice ayyuka çıkarmış ve adeta biz hekimler ve sağlık profesyonellerinin sözleşme feshi tehdidiyle bir gözdağı verilmeye çalışılmıştır. Bu maddenin bu ülkede kanun düzeyinde bir mevzuatta geçmesi ülkemiz adına maalesef ki bir utanç kaynağıdır. Hukuksuz ve hiçbir mantıklı gerekçesi olmayan bu Torba Kanun maddeleri kesinlikle kabul edilemez olup acilen geri çekilmelidir" dedi.


14:55 Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi
14:16 Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada Pilot paraşütle kurtuldu Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada! Pilot paraşütle kurtuldu
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman’da yeni belediye binasına ’’Büyükşehir’’ tabelası Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar Batman'da yeni belediye binasına ''Büyükşehir'' tabelası! Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
15:28 Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı
15:22 Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için cenaze namazı kılındı Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için cenaze namazı kılındı
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
13:55 Kate Middleton, İngiltere’nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi
13:12 Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı
13:09 Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
12:37 İsrail Gazze’de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 15:54:10. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Arabulucular Birliği Heyeti Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement