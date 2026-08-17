Türk Dünyası Arkeologları Birlikte Toplandı - Son Dakika
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Türk Dünyası Arkeologları Birlikte Toplandı

Türk Dünyası Arkeologları Birlikte Toplandı
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ARICA'nın üçüncü toplantısında ortak arkeolojik miras için dijital veri tabanı kurulması kararlaştırıldı.

Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri Birliğinin (ARICA) Macaristan'daki üçüncü toplantısında Türk dünyasının ortak arkeolojik mirasına ilişkin araştırmaların geliştirilmesi ve ortak dijital veri tabanının oluşturulması kararlaştırıldı.

Türk Akademisinden yapılan açıklamaya göre Türk dünyası arkeologları, ortak araştırma ve dijital miras çalışmaları için Bugac kentinde bir araya geldi.

Türk Akademisinin girişimiyle 2023'te Özbekistan'ın Semerkant şehrinde kurulan ARICA'nın üçüncü toplantısına Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Macar Turan Vakfı Başkanı Andraş Biro ile Türk devletlerinin arkeoloji alanındaki kurumlarının yöneticileri ile temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Mustafayev, ARICA'nın kuruluşundan bu yana geçen üç yılda önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, Birliğin kuruluş aşamasını geride bırakarak ortak projelerin hayata geçirilmesine odaklanan uluslararası bilimsel ağa dönüştüğünü ifade etti.

Mustafayev, Birliğin öncelikli araştırma konuları arasında tarihi İpek Yolu şehirleri, erken Türk dönemine ait anıtlar, eski sulama sistemleri, Avrasya'nın göçebe kültürlerine ilişkin arkeolojik miras ve Orta Çağ üretim merkezlerinin bulunduğunu anlattı.

Arkeolojik araştırmaların yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla ARICA toplantılarının her yıl düzenlenmesinin önemine işaret eden Mustafayev, Türk Akademisinin Türk dünyası arkeoloji biliminin bütünleşmesine ve gelişmesine destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Ortak dijital arkeoloji veri tabanı kurulacak

Toplantıda "Türk Ülkeleri Arkeolojik Alanları Elektronik Atlası" Projesi de ele alındı.

Proje kapsamında Türk dünyasındaki önemli arkeolojik alanlara ilişkin konum bilgileri, kronoloji, bilimsel tanımlar, fotoğraflar, planlar, araştırma sonuçları ve temel bilimsel yayınların yer aldığı ortak dijital veri tabanının oluşturulması hedefleniyor.

Ayrıca "ARICA Dijital Bilgi Portalı"nın kurulması önerildi. Portal aracılığıyla Türk dünyasındaki arkeoloji kuruluşları, araştırmacılar ve bilim merkezleri arasında sürekli bilimsel bilgi alışverişinin sağlanması amaçlanıyor.

Toplantıda Macaristan ile arkeoloji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine de özel önem verildi. Macar bilim insanlarının Hunlar, Avrasya bozkırları ve Türklerin erken tarihi üzerine yürüttüğü çalışmaların önemi vurgulandı.

"Türk Dünyası Arkeologları: Kısa Biyografiler" eseri tanıtıldı

Toplantı kapsamında Türk Akademisinin koordinasyonuyla hazırlanan "Türk Dünyası Arkeologları: Kısa Biyografiler" adlı eser de tanıtıldı.

Eserde Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden önemli arkeologların hayatları ve bilimsel çalışmaları ile arkeoloji biliminin gelişimine sundukları katkılar bir araya getiriliyor.

Toplantının sonunda ARICA 3. Toplantısı'nın sonuç bildirisi kabul edildi.

Bildiride ortak arkeolojik araştırmaların hayata geçirilmesi, ortak dijital bilgi alanının oluşturulması ve Türk dünyasındaki araştırma kuruluşları arasında sistematik bilimsel bilgi alışverişinin geliştirilmesine yönelik yeni işbirliği aşamasının başlatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Miras, Son Dakika

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