Türk Dünyası Mutfağı Yarışması İstanbul\'da Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen Türk Dünyası Mutfağı MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması, İstanbul'da başladı.

Türk dünyasının zengin mutfak kültürünü tanıtmak, mesleki eğitimi desteklemek ve uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Kağıthane Belediyesi işbirliğinde düzenlenen yarışma, Kağıthane'deki Hasbahçe Mesire Alanı'nda yapıldı.

Öğrenciler, Türk dünyasına ait geleneksel lezzetleri ve gastronomi kültürünü en iyi şekilde sunmak için hünerlerini sergiledi.

AA muhabirine yarışmayla ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, çocukların böyle güzel uğraşlarla meşgul olmasının herkesi çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Ökten, çocukların büyük bir ciddiyet, gayret ve şevkle çalıştığını belirterek, "Okullarını seviyorlar. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Öğretmenlerimizin emeğine, ilmine, yüreğine sağlık diyoruz. Müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi, velilerimizi tebrik ediyoruz." dedi.

Yarışmada çocukların mutfakta hiçbir şeyden kaçınmadan sevgilerini kattıkları yemekleri hazırladığına dikkati çeken Ökten, "Yarışma, Türk mutfağının tanıtılması ve dünya mutfaklarının öncüsü olması açısından çok önemli. Bu hafta Sıfır Atık Haftası. Bu yiyeceklerin sapından tohumuna kadar nasıl değerlendirildiği, ninelerimizin, annelerimizin bu gıda israfına karşı önlemler alarak bu ürünleri bize hazırladığı ve ikram ettiği de gözler önüne seriliyor. Tarladan sofraya müthiş bir emek. İsrafı önleyen, yiyeceklerin her şeyini değerlendiren, tatlı diliyle, güler yüzüyle bize ikram eden bu güzel çocuklarımıza da teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Murat Nedirli ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.

Stantları beraberindekilerle gezen Ökten, hazırlanan yemekleri inceledi.

Yarışma

Yarışma, 5 Haziran'a kadar sürecek. Yarışmaya, Türkiye genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda bölge birincisi olan 17 ekip ile 8 farklı ülkeden gelen 12 ekip katıldı.

Ödül töreni, 5 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.