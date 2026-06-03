Türk Dünyası Mutfağı Yarışması İstanbul'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Dünyası Mutfağı Yarışması İstanbul'da Başladı

Türk Dünyası Mutfağı Yarışması İstanbul\'da Başladı
03.06.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, Türk Dünyası Mutfağı 2. Uluslararası Gastronomi Yarışması'nı İstanbul'da düzenliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen Türk Dünyası Mutfağı MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması, İstanbul'da başladı.

Türk dünyasının zengin mutfak kültürünü tanıtmak, mesleki eğitimi desteklemek ve uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Kağıthane Belediyesi işbirliğinde düzenlenen yarışma, Kağıthane'deki Hasbahçe Mesire Alanı'nda yapıldı.

Öğrenciler, Türk dünyasına ait geleneksel lezzetleri ve gastronomi kültürünü en iyi şekilde sunmak için hünerlerini sergiledi.

AA muhabirine yarışmayla ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, çocukların böyle güzel uğraşlarla meşgul olmasının herkesi çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Ökten, çocukların büyük bir ciddiyet, gayret ve şevkle çalıştığını belirterek, "Okullarını seviyorlar. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Öğretmenlerimizin emeğine, ilmine, yüreğine sağlık diyoruz. Müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi, velilerimizi tebrik ediyoruz." dedi.

Yarışmada çocukların mutfakta hiçbir şeyden kaçınmadan sevgilerini kattıkları yemekleri hazırladığına dikkati çeken Ökten, "Yarışma, Türk mutfağının tanıtılması ve dünya mutfaklarının öncüsü olması açısından çok önemli. Bu hafta Sıfır Atık Haftası. Bu yiyeceklerin sapından tohumuna kadar nasıl değerlendirildiği, ninelerimizin, annelerimizin bu gıda israfına karşı önlemler alarak bu ürünleri bize hazırladığı ve ikram ettiği de gözler önüne seriliyor. Tarladan sofraya müthiş bir emek. İsrafı önleyen, yiyeceklerin her şeyini değerlendiren, tatlı diliyle, güler yüzüyle bize ikram eden bu güzel çocuklarımıza da teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Murat Nedirli ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.

Stantları beraberindekilerle gezen Ökten, hazırlanan yemekleri inceledi.

Yarışma

Yarışma, 5 Haziran'a kadar sürecek. Yarışmaya, Türkiye genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda bölge birincisi olan 17 ekip ile 8 farklı ülkeden gelen 12 ekip katıldı.

Ödül töreni, 5 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, İstanbul, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Mutfağı Yarışması İstanbul'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi
Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Gün gelir, devran döner Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Gün gelir, devran döner
Maden faciası sanığı duruşmada “gerçek patron başkası“ dedi, tahliye edildi Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi
Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

16:08
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
16:06
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı
Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 16:26:54. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Mutfağı Yarışması İstanbul'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.