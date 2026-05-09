Türk Dünyası Temsilcileri Antalya'da Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Dünyası Temsilcileri Antalya'da Buluştu

Türk Dünyası Temsilcileri Antalya\'da Buluştu
09.05.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valisi Şahin, Türk dünyası temsilcilerini kabul ederek güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türk dünyası temsilcilerini makamında ağırladı.

Vali Şahin, Türk Dünyası Antalya Dayanışma Birliği Başkanı Abdullah Uysal öncülüğünde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Irak, Tatar, Ahıska, Balkan ve Uygur Türklerini içine alan Türk dünyası temsilcilerini kabul etti.

Ziyarette, Türk dünyasına ilişkin güncel gelişmeler ve Türk dünyasının kentteki çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, Türk dünyası temsilcileriyle sohbet ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Şahin, ziyaretteki konuşmasında, Türklerin farklı coğrafyalarda olsa da kadim bir medeniyetin temsilcileri olduğunu söyledi.

Türklerin bulundukları coğrafyalarda iz ve eserler bırakıp, varlığını hissettirmiş büyük bir millet olduğunu belirten Şahin, "Hepimizin geldiği yer ana yurdumuz olan Türkistan'dır. Türk dünyası büyük bir dünya, ağacın dalları gibiyiz. Kimi dalı Türkistan'da, kimi dalı Balkanlar'da, büyük gövdelerinden biri Anadolu'da." dedi.

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Kürşat Çavuşoğlu da valiliğe yakın ilgi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Kerkük Zindanı türküsünün sıradan bir türkü olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Kerkük Türkmenlerinin yaşadığı büyük acıyı, zulmü ve haksızlığı anlatan bir ağıttır. Valimiz yaklaşımıyla Antalya'daki Irak Türkmenlerine hep moral ve destek verirdi, kendisine minnettarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Temsilcileri Antalya'da Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

17:27
Abdullah Kiğılı’dan Hakan Safi’ye destek
Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 17:29:57. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Temsilcileri Antalya'da Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.