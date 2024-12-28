Türk Edebiyatı Uluslararası Tanıtım Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Edebiyatı Uluslararası Tanıtım Projesi

Türk Edebiyatı Uluslararası Tanıtım Projesi

TURLA Meetings projesiyle Türk yayıncılar uluslararası kitap fuarlarında eserlerini tanıtıyor.

28.12.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basın Yayın Birliği tarafından hayata geçirilen ve Türk edebiyatını uluslararası platformlarda tanıtmayı hedefleyen Turkish Literature Abroad (TURLA) Meetings projesinin yıl sonu faaliyetleri anlatıldı.

Taksim Camii Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Türk yayıncılık sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagülleoğlu, proje kapsamında Türk yayıncıların eserlerinin kurgu, kurgu dışı ve çocuk yayıncılığı kategorilerinde hazırlanan 3 farklı katalogla yurt dışı fuarlarındaki yayıncılara tanıtıldığını söyledi.

Karagülleoğlu, TURLA'nın Türk yayıncılara kar amacı gütmeyen bir ajans olarak hizmet verdiğine dikkati çekerek "TURLA, yayıncılara ticari danışmanlık hizmetleri vermekte ve çeşitli eğitimler düzenlemektedir. Türk yayıncıların eserlerinin başka coğrafyalardan yayıncılarla buluşmasına imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda Bakü ve Frankfurt kitap fuarlarına katıldık ve Türk yayıncıları temsilen profesyonel görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

TURLA Meetings sayesinde 2024'te iki farklı çevrim içi yayıncı buluşması düzenlediklerini ifade eden Karagülleoğlu, şunları kaydetti:

"Buluşmalardan ilki sadece çocuk kitapları yayıncılarının katıldığı bir online telif fuarı olarak tasarlandı. Türkiye'de bu alanda hizmet veren yayıncılarla farklı ülkelerden yayıncıları online toplantılarla bir araya getirdik. İlk görüşmeye 8 ülkeden 10'un üzerinde yayıncı ve telif ajansı katıldı ve Türkiye'den ise yine 10'dan fazla yayıncı kitaplarını tanıtma fırsatı buldu. Yapılan görüşmelere katılan yayıncılar 120'den fazla kitabın tanıtımını yaptı, telif görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu toplantıların ikinci ise yetişkin kitapları yayıncılığı alanında hizmet veren yayıncılar ile de gerçekleştirildi. Yine 10'a yakın ülkeden katılımcı Türk yayıncıların eserleri hakkında bilgi almış ve telif görüşmeleri gerçekleştirdi."

Program, soru-cevap etkinliğiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Basın Yayın Birliği, Taksim Camii, Kültür Sanat, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Edebiyatı Uluslararası Tanıtım Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:21:26. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Edebiyatı Uluslararası Tanıtım Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.