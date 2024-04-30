Türk Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Türk Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Türk Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi, MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Kamçi ve beraberindekiler, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Yüksel, ziyaretlerinden dolayı Kamçi'ye teşekkür ederek, Cumhur İttifakı'nın seçim kazanmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Kamçi ise Yüksel'i seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Ziyarette sendikanın Samsun şube başkan yardımcısı Zafer Turan ve Havza ilçe temsilcisi Hasan Koç da bulundu.

30.04.2024 09:07
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Türk Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi, MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Kamçi ve beraberindekiler, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Yüksel, ziyaretlerinden dolayı Kamçi'ye teşekkür ederek, "Milliyetçi ülkücü hareket, tüm teşkilatlarıyla bir bütündür, uyum ve ahenk içinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Birlik ve beraberliğin neticesinde ilçemizde Cumhur İttifakı'nın seçim kazanmasında büyük rol oynadık. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece millet kazanacak, devlet kazanacaktır." dedi.

Kamçi de Yüksel'i 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı olarak gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Ziyarette sendikanın Samsun şube başkan yardımcısı Zafer Turan ve Havza ilçe temsilcisi Hasan Koç da bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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