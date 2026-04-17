Türk Eğitim-Sen üyeleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etti

17.04.2026 15:35
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan başkanlığında bir araya gelen sendika üyeleri, protesto için Ulus'taki Atatürk heykelinin önünde bir araya geldi.

Talip Geylan, grup adına yaptığı basın açıklamasında, saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilerin ve Ayla öğretmenin acısını ömür boyu yaşayacaklarını söyledi.

Okullarda ileri güvenlik tedbirlerinin ivedilikle alınması gerektiğini belirten Geylan, şöyle devam etti:

"Çok üzüntülüyüz, acılıyız. O yavrularımız, evlatlarımız cennette yerini buldu. Rabb'im ailelerine sabır versin. Ayla öğretmenimiz sınıfta öğrencilerin üzerine kapandı, hayatını kaybetti. Biz inanıyoruz ki o şehittir. Mekanı cennettir. Ayla öğretmenimizin şehit statüsünde kabul edilmesi noktasında bir karar alınmasını özellikle istirham ediyorum. Türk Eğitim-Sen olarak yıllardır okullarımızda öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin bir beka meselesi olduğunu bağırıyoruz. 'Kahramanmaraş'ta yaşanan olay, sanırım bunu herkesin gözüne soktu' diye düşünüyorum. Artık ileri tedbirlerin hayata geçirilmesi lazım."

Talip Geylan, her okula güvenlik görevlisi ve polis tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamanın ardından Atatürk Anıtı'na karanfil bırakan sendika üyeleri, Hacı Bayram Camisi'ne geçerek saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kaynak: AA

