Türk Ekonomi Heyetinden Halep Ziyareti

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Türk ekonomi heyeti, 13 yıl aradan sonra ilk kez Halep Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre Halep Ticaret Odası, Türk ekonomi heyetini ağırladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Telegram kanalında yayımladığı bilgilere göre, Türk heyeti Halep'i, Suriye'nin ekonomi başkenti olarak ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

13 yıl sonra Halep Ticaret Odası'nı ziyaret eden ilk Türk heyeti, ekonomik işbirliği ve ticaretin artırılmasına yönelik adımları ele aldı.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasında ticari hacmi artıracak girişimlerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.