Türk Firmaları Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde Birçok Önemli Projeye İmza Attı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Türk firmalarının bugüne kadar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Erbil Havalimanı başta olmak üzere birçok önemli projeye imza attığını söyledi.

Başkonsolos Yakut, Erbil'de düzenlenen "Türk iş insanları ile yıl sonu buluşması ve değerlendirme toplantısı" adlı etkinlikte Irak'taki Türk firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Yakut, Türk firmalarının komşu bir coğrafyada Türk bayrağını dalgalandıran fahri elçiler olduğunu belirterek, " Duhok, Erbil ve Süleymaniye'de gerçekleştirdiğiniz yatırım projeleri ve ticari işlemler bugüne kadar bölgenin imar ve inşasına katkıda bulundu." diye konuştu.

Türk firmalarının bölge insanının yaşam standartlarını geliştirip ihtiyaçlarını karşıladığını kaydeden Yakut, aynı zamanda da Türkiye için önemli bir döviz girdisi sağlandığını dile getirdi.

Yakut, Türk firmalarının bölgede gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Bugüne kadar IKBY'de Erbil Havalimanı başta olmak üzere önemli yollar, köprüler, tüneller, geniş çaplı konut ve sulama projelerini hayata geçirdiniz. Çarşı pazarda, süper marketlerde ve alışveriş merkezlerinde Türk markaları gerek kalite, gerek fiyat uygunluğu açısından en çok tercih edilen ürünleri oluşturuyor. Her adımda Türk girişimcilerinin izlerini görmek mümkün.

Gurur duyarak söylemek isterim ki bölgede en fazla sayıda firmayla faaliyet gösteren ülke Türkiye'dir. Firmalarımız, yerel firma ve ticaret erbabıyla en yoğun ticari ve beşeri ilişkiye sahip olmasıyla öne çıkmaktadır."

Yakut, bölge insanının Başkonsolosluk ve diğer kurumlarla olduğu kadar Türk firmalarıyla temasları ve ticari-yatırım münasebetleri yoluyla da Türkiye'ye dair bilgi ve tecrübe edindiğini sözlerine ekledi.