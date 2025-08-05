Türk Firmaları Suriye'de Yatırım İçin Hevesli - Son Dakika
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Türk Firmaları Suriye'de Yatırım İçin Hevesli

05.08.2025 14:01
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının Suriye'de iş yapma isteğini vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının Suriye'de iş yapma konusunda hevesli olduğunu belirterek, "Gerekli yatırım ve iş yapma altyapısının kurulması ve güvenliğin sağlanması önemlidir. Burada da Türkiye'nin sanayileşme sürecindeki deneyimlerine bakmamız lazım." dedi.

Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Suriye'nin en zor döneminin geride kaldığını ve istikrarın yeniden hakim olmaya başladığını söyledi.

Karşılıklı ticaret ve yatırımlar için şartların gelişmeye başladığını bildiren Hisarcıklıoğlu, Suriye'ye ulaşım imkanlarının giderek artmaya ve çeşitlenmeye başladığını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü öne çıkaran yaklaşımı tamamen desteklediklerine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin ekonomik kalkınmasında özel sektörü geliştirmenin anahtar rolü olduğuna inanıyoruz. Bizim Türkiye deneyimimiz, özel sektörün gelişimi için güçlü bir oda sistemini gerektiriyor. Suriye'deki oda sisteminin yeniden inşası veya geliştirilmesi çabalarına destek vermeye hazırız. Suriye'de ekonomik toparlanmanın bir an önce başlaması siyasi istikrar için önemli, siyasi istikrar yeniden inşa süreci için gereken kaynakların sağlanmasını kolaylaştırır."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de bulunan Suriyeli şirketlerin giyim, gıda, tekstil, mobilya imalatı gibi hafif sanayi işleri yaptıklarını söyledi.

Suriyeli şirket sahiplerinin tedarik zincirlerini ülkelerine doğru uzatmak istediklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Türkiye-Suriye ticareti iç savaş döneminde 2,5 milyar dolardan 486 milyon dolar geriledi. Suriye'nin 2024 itibarıyla en büyük ticaret partnerinin Türkiye olmasından mutluyuz. Türk firmaları Suriye'de iş yapmak konusunda çok hevesliler, gerekli yatırım ve iş yapma altyapısının kurulması ve güvenliğin sağlanması önemlidir. Burada da Türkiye'nin sanayileşme sürecindeki deneyimlerine bakmamız lazım." diye konuştu.

"OSB deneyimini Suriye'ye taşımak istiyoruz"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 400'e yakın OSB'de 2,7 milyon kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Türkiye'nin, OSB modeli sayesinde sanayi ülkesi olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu deneyimi Suriye'ye taşımak istiyoruz. Suriye'de kısa süre içinde güvenliği sağlanmış, altyapısı tamamlanmış sanayi bölgeleri oluşturulması mümkündür. Biz Suriye'de sanayi bölgesi kurulması için gerekli olan yasal altyapı, mevzuat çalışmaları dahil her türlü desteği de sağlamaya hazırız. Öte yandan, ülkelerimiz arasındaki ticaretin gelişme perspektifini göz önünde tutarsak halen var olan Cilvegözü Sınır Kapısı'nın kısa sürede yetersiz kalacağını düşünüyorum. Mutlaka yeni sınır kapılarını gündemimize almamız gerekir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Firmaları Suriye'de Yatırım İçin Hevesli - Son Dakika

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