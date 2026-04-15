Türk Gemileri Hürmüz Boğazı'ndan Çıkartılacak

15.04.2026 12:38
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileri ile ilgili detayları açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinin son durumuna ilişkin sorusunu yanıtladı. Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nda toplam 15 tane gemimiz vardı. 3 tanesini çıkardık. Geri kalan 12 gemiden 4 tanesinin çıkma talebi yok. Niye yok, 2 tanesi enerji gemisi, 2 tanesi de gemiden gemiye yük aktaran gemi. Dolayısıyla orada zaten faaliyetlerine devam ediyorlar ve edecekler. Çıkma talepleri yok. Geri kalan 8 gemimizle çıkarmayla ilgili çalışmaları Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
