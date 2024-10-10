Türk Gemileri Lübnan'dan Vatandaşları Tahliye Ediyor

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(ANKARA) – İsrail'in Lübnan'ın farklı noktalarına düzenlediği saldırılar sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını tahliye eden Deniz Kuvvetlerine ait iki gemi Beyrut Liman'ından Mersin'e doğru yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını tahliye etmesi için gönderilen iki Türk gemisi Beyrut Limanı'ndan Mersin'e doğru yol almaya başladı. Tahliye işlemi TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri ile gerçekleştiriliyor. Gemilere iki adet fırkateyn ve iki adet karakul gemisi koruma sağlıyor. Gemilerin bu akşam Mersin Limanı'na ulaşması bekleniyor.