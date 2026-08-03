Karabağ'da Barış ve İmar Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabağ'da Barış ve İmar Ziyareti

Karabağ\'da Barış ve İmar Ziyareti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'den 20 kişilik basın ve temsil heyeti, TADİV işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında Bakü'deki Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek karanfil bıraktı. Heyet, Karabağ'daki imar ve işbirliği faaliyetlerini yerinde inceleyecek.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Kültürlerarası Ağ Derneği işbirliğinde düzenlenen "Barışın Coğrafyası Karabağ: Güney Kafkasya'da İmar, İstikrar ve Bölgesel İşbirliği" programı kapsamında Azerbaycan'a gelen Türkiye'den 20 kişilik basın ve temsil heyeti, Bakü'de Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

TADİV Başkanı Aygün Attar başkanlığındaki heyet, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ne ziyaret kapsamında, Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden şehitler ile Kafkas İslam Ordusu saflarında şehit olan Osmanlı askerlerinin kabirlerine karanfil bıraktı.

Burada açıklamalarda bulunan TADİV Başkanı Attar, Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarından gazetecilerin programa katıldığını belirterek, heyette 2020'deki İkinci Karabağ Savaşı sırasında "haberleri ve yayınlarıyla Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine katkı sunan basın mensuplarının" da yer aldığını söyledi.

Programın "Güney Kafkasya'da İmar, İstikrar ve Bölgesel İşbirliği" temasıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Attar, heyetin ilk olarak Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edeceğini, ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile bir araya geleceğini kaydetti.

Karabağ ziyaretinin Ağdam, Hankendi, Şuşa ve Laçın'ı kapsayacağını belirten Attar, bölgede yeniden imar çalışmaları ile "Büyük Dönüş" programı kapsamında yürütülen faaliyetlerin, altyapı projelerinin ve bölgesel kalkınma çalışmalarının yerinde inceleneceğini aktardı.

Program kapsamında Laçın'ın ardından Bakü'ye dönüleceğini ifade eden Attar, 6 Ağustos'ta Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi (AIR Center) ev sahipliğinde düzenlenecek kapanış oturumunda Güney Kafkasya'da bölgesel istikrar ile Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin ele alınacağını, ziyaret sonunda ise ortak sonuç bildirisi yayımlanacağını söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine dikkati çeken Attar, iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlenerek devam edeceğini vurgulayarak, "Azerbaycan'ın kaderi de kaderimizdir. Bu kardeşlik ebed müddet var olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Azerbaycan, Karabağ, Güncel, Medya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağ'da Barış ve İmar Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı
Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı
Feci kazada bir aile dağıldı: 2 ölü, 4 yaralı Feci kazada bir aile dağıldı: 2 ölü, 4 yaralı

17:17
Beşiktaş’tan Icardi’ye cevap
Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap
16:38
Çok partili dönemde bir ilk Koca kentte CHP’li belediye başkanı kalmadı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı
15:40
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
14:59
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:46
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 17:45:33. #7.13#
SON DAKİKA: Karabağ'da Barış ve İmar Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.