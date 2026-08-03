Karabağ\'da Barış ve İmar Ziyareti

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Kültürlerarası Ağ Derneği işbirliğinde düzenlenen "Barışın Coğrafyası Karabağ: Güney Kafkasya'da İmar, İstikrar ve Bölgesel İşbirliği" programı kapsamında Azerbaycan'a gelen Türkiye'den 20 kişilik basın ve temsil heyeti, Bakü'de Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

TADİV Başkanı Aygün Attar başkanlığındaki heyet, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ne ziyaret kapsamında, Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden şehitler ile Kafkas İslam Ordusu saflarında şehit olan Osmanlı askerlerinin kabirlerine karanfil bıraktı.

Burada açıklamalarda bulunan TADİV Başkanı Attar, Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarından gazetecilerin programa katıldığını belirterek, heyette 2020'deki İkinci Karabağ Savaşı sırasında "haberleri ve yayınlarıyla Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine katkı sunan basın mensuplarının" da yer aldığını söyledi.

Programın "Güney Kafkasya'da İmar, İstikrar ve Bölgesel İşbirliği" temasıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Attar, heyetin ilk olarak Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edeceğini, ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile bir araya geleceğini kaydetti.

Karabağ ziyaretinin Ağdam, Hankendi, Şuşa ve Laçın'ı kapsayacağını belirten Attar, bölgede yeniden imar çalışmaları ile "Büyük Dönüş" programı kapsamında yürütülen faaliyetlerin, altyapı projelerinin ve bölgesel kalkınma çalışmalarının yerinde inceleneceğini aktardı.

Program kapsamında Laçın'ın ardından Bakü'ye dönüleceğini ifade eden Attar, 6 Ağustos'ta Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi (AIR Center) ev sahipliğinde düzenlenecek kapanış oturumunda Güney Kafkasya'da bölgesel istikrar ile Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin ele alınacağını, ziyaret sonunda ise ortak sonuç bildirisi yayımlanacağını söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine dikkati çeken Attar, iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlenerek devam edeceğini vurgulayarak, "Azerbaycan'ın kaderi de kaderimizdir. Bu kardeşlik ebed müddet var olsun." ifadelerini kullandı.