TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay\'dan Asgari Ücret Açıklaması

Atalay, adil olmayan komisyonda bir daha yer almayacaklarını duyurdu, asgari ücret zammını eleştirdi.

25.12.2024 16:18
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız." dedi.

Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 8 milyona yakın asgari ücretli olduğunu belirten Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 5 sene evvel biz asgari ücreti bu seviyede konuşmuyorduk. Ama son 5 senedir özellikle asgari ücret, geçim ücreti oldu. Bundan geçmiş yıllarda asgari ücret ülkenin yüzde 20'siydi. Sonra rakam yukarı çıktı, 30 oldu, 40 oldu. Şu anda geldiğimiz noktada ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor. Yani asgari ücretin belirleme ücreti olduğunu ben biliyorum, siz biliyorsunuz. Ama asgari ücret şu anda ülkenin yarısının geçim ücreti oldu. Onun için ülke için önemli oldu, bizim için önemli oldu."

TÜRK-İŞ'in, kurulduğu günden bu yana hep ülkeden ve işçiden yana olduğunu vurgulayan Atalay, "Bu 12 Eylül'de de öyle oldu, 28 Şubat'ta da öyle oldu, 15 Temmuz'da da öyle oldu. Bir bakın bu tarihlere, 15 Temmuz'da da 12 Eylül'de de işçi hep sokakta oldu, TÜRK-İŞ, sendikacılar hep sokakta oldu. 15 Temmuz gecesi tankın önüne yatanlar da var, tankı alkışlayanlar da var. Biz burada hep tankın önüne yatanlarla beraber olduk. Bu ülkenin çıkarından yana olduk." diye konuştu.

"Biz, bundan sonra bir daha burada yokuz"

Atalay, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammı kabul etmenin çok mümkün olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşçinin, sendikaların, fakir fukaranın talebine makul, mantıklı bir cevap vermek lazım. Onun için biz zordayız, geçinemiyoruz. Yani burada bizi hırpalamanın kimseye bir faydası yok. Özellikle bir şey ifade ediyorum. Biz bu komisyonda 50 senedir varız. Tam 50 senedir varız. Her seferinde anlatıyorum. Diyorum ki bu komisyon adil değil. Bu komisyon antidemokratik bir komisyon. Yüksek Hakem Kurulu da aynı, antidemokratik bir komisyon. Asgari Ücret Komisyonu da adil bir komisyon değil. Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız. Bunu buradan kamuoyuna özellikle ifade ediyorum. Yani burada 5 oradan, 5 buradan, bu adil bir komisyon değil. 10 kişi oturuyor, istediği kararı veriyor. Biz bundan sonra bir daha burada yokuz. Çağırmasınlar, biz de bu toplantıya bir daha katılmayacağız."

Yeni bir komisyon düzenlemesi yapılması halinde asgari ücret görüşmelerine dahil olabileceklerini belirten Atalay, "Yeni bir komisyon düzenlemesi yaparlar, adil bir komisyon olursa oturup konuşuruz." dedi.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması - Son Dakika

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