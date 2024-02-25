TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak'ın cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak'ın cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak\'ın cenazesi Kırıkkale\'de toprağa verildi

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi. Cenaze törenine, ailesi, yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

25.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:23
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Geçirdiği rahatsızlık sonucu 62 yaşında dün hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Türk Metal Sendikası'ndaki töreninin ardından Kavlak'ın cenazesi, Kırıkkale Kavlak Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılanlar, burada Kavlak'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

İkindi vakti İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kavlak'ın cenazesi, Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kavlak'ın ailesi ve yakınları, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP Kırıkkale Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜRK-İŞ yöneticileri ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ile Türk Metal Sendikası üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak'ın cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak'ın cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi - Son Dakika
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