TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Kavlak için bir tören düzenleneceği ve cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedileceği belirtildi.

24.02.2024 19:55  Güncelleme: 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, hayatını kaybetti.

Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı, ülkemiz sendikal hareketinin yetiştirdiği değerli sendikacı Pevrul Kavlak, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etmiştir. Merhum Genel Başkanımız için yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde bir tören yapılacak, ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecektir."

Kaynak: AA

Türk Metal Sendikası, Pevrul Kavlak, Kırıkkale, Ölüm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:10:50. #1.12#
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement