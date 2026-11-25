(ANKARA) - DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) temsilcileri, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret ederek, 12 Aralık'taki Ankara mitingine davet etti.

DİSK'ten yapılan açıklamada, "DİSK, KESK, TMMOB ve TTB heyeti Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Görüşmede emeğin gündemlerine dair değerlendirmeler yapıldı ve 12 Aralık Ankara mitingimize davette bulunuldu." denildi.