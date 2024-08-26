TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Vergide Adalet Mitingine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Vergide Adalet Mitingine Katıldı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Vergide Adalet Mitingine Katıldı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen 'Vergide Adalet' mitingine katılarak toplumun sıkıntılarını ülke gündemine taşıdıklarını belirtti.

26.08.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplumun her kesiminin sıkıntılarını ülke gündemine taşıdıklarını söyledi.

Atalay, TÜRK-İŞ tarafından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen "Vergide Adalet" mitingine katıldı.

Kent Park'ta gerçekleştirilen mitingde konuşan Atalay, her zaman işçinin, emekçinin yanında olduklarını belirtti.

Türkiye'nin her yanında mitingler düzenleyerek nerede mağduriyet varsa bunun çözülmesi için mücadele edeceklerini anlatan Atalay, Ankara'da büyük bir miting tertip edeceklerini vurguladı.

Türkiye'de büyük bir kesimi temsil ettiklerini dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"Taşeronda, staj mağdurlarında, vergide, nerede mağduriyet varsa ülkenin gündemine taşıyoruz. Zaman geliyor miting yapıyoruz, zaman geliyor eylem yapıyoruz, zaman geliyor iş durduruyoruz. Biz bu ülkede yasama değiliz, yürütme değiliz, sivil toplum örgütüyüz.

İşçinin, kadının, çocuğun sıkıntılarını ülke gündemine taşıyoruz. İşçi, çiftçi, emekli, biz bu ülkenin yüzde 65'iyiz. Sağdan say, soldan say, Meclis'te tulum giymiş, işçi kökenli 5 tane arkadaşımızı göremezsiniz. Tulum giymemişsen, sabah beşte kalkmamışsan işçinin meselesini zor anlatırsın."

Atalay, vergi sistemini eleştirerek işçinin sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Atalay, işçilere karanfil dağıttı.

Mitinge CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ ve çok sayıda işçi katıldı.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Vergide Adalet Mitingine Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
11:24 Gençlik yıllarına döndüler Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan’ın filtresinden nasibini aldı Gençlik yıllarına döndüler! Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan'ın filtresinden nasibini aldı
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
10:18 Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 22:05:36. #1.11#
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Vergide Adalet Mitingine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement